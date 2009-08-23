نمایشگاههای تخصصی مرهمی بر زخم نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، این روزها عبور از مقابل مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم آباد همراه با صدای شادی کودکان و نوجوانان لرستانی است که می‌خواهند با شخصیتهای کارتونی و داستانی کتابهای خود عکس یادگاری بگیرند.

حضور پرشور خانواده های لرستانی در نخستین نمایشگاه سراسری و تخصصی کتاب، نرم افزار و سرگرمی‌های کودکان و نوجوانان در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم آباد با همه کاستی هایی که داشت نشان از ظرفیتی دارد که شاید تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است.

برگزاری پنج روز نمایشهای عروسکی خیابانی و انگشتی ویژه کودکان و نوجوانان به عنوان برنامه های جنبی این نمایشگاه تخصصی یکی دیگر از نکاتی است که موجب حضور پرشورتر نوجوانان و کودکان در این نمایشگاه کتاب شده است.

این رویه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در حالی اتخاذ می‌شود که فرصت نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان که می‌توانست کلیه مخاطبان را در خود جمع کند به دلیل عدم وجود فضایی برای برگزاری چنین نمایشگاهی در استان از دست رفت و پیش بینی می‌شود تا تکمیل نمایشگاه دائمی لرستان برای برگزاری نمایشگاه‌هایی با این وسعت این فرصت همچنان جزء فرصتهای از دست رفته حوزه کتاب و کتابخوانی لرستان تلقی شود.

برگزاری نمایشگاه های تخصصی کتاب با محوریت مخاطبان مختلف در حوزه ها و گرایشهای متفاوت یکی از برنامه هایی است که می تواند در شرایط فعلی سلیقه مخاطبان را در هر حوزه تا حدودی ارضا کند. نمایشگاه های علوم قرآنی، نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان، نمایشگاه کتابهای دانشگاهی و ... از جمله مواردی است که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با توجه به محدودیت فضای موجود در استان در دستور کار قرار داده است.

ضرورت حضور ناشران بیشتر در نمایشگاه های کتاب

یکی از بانوان خرم آبادی که با دو فرزند خردسالش در نمایشگاه حضور پیدا کرده است با ابراز خوشحالی از دایر شدن اولین نمایشگاه تخصصی کتاب، نرم افزار و سرگرمی های کودکان در لرستان، عنوان کرد: کمبود اینچنین نمایشگاه هایی در لرستان یکی از مواردی بود که هم از سوی خانواده ها و هم کودکان احساس می شد.

وی با تاکید بر اینکه کودکان و نوجوانان از جمله مخاطبان مهم حوزه کتاب به شمار می روند، بیان داشت: در صورتی که بر روی این ظرفیتها سرمایه گذاری نشود به طور قطع فرهنگ کتابخوانی گسترش پیدا نخواهد کرد.

وی خواستار استمرار برگزاری این نمایشگاه ها شد و ابراز امیدواری کرد که در دوره های بعدی نمایشگاه تخصصی کتاب، نرم افزار و سرگرمی های کودکان با حضور ناشران بیشتر و با کیفیتی بهتر برگزار شود.

یکی از کودکان لرستانی که در حال عکس گرفتن با شخصیت "داداش سیاه" در مقابل درب ورودی ارشاد است، به خبرنگار مهر می گوید: این اولین بار است که در چنین فضایی قرار می گیرد و کتابهای زیادی از نمایشگاه خریداری کرده است.

این پسر بچه خواستار ارائه محصولات جدیدتر در نمایشگاه است و می خواهد از شخصیتهای مورد علاقه تلویزیونی مانند "عمو پورنگ" و "فیتیله ای ها" برای اجرای برنامه در حاشیه نمایشگاه کتاب دعوت شود.

به نظر می رسد نخستین نمایشگاه سراسری و تخصصی کتاب، نرم افزار و سرگرمی های کودکان و نوجوانان لرستان به رغم استقبال مطلوب مردم و تبلیغات به نسبت خوب، دارای کاستی هایی نیز هست.

بی مهری دست اندرکاران حوزه کودک و نوجوان استان

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: نمایشگاه سراسری و تخصصی کتاب، نرم افزار و سرگرمی های کودکان و نوجوانان برای نخستین بار است که در این استان برگزار می شود و در این دوره حدود 30 ناشر کشوری حضور پیدا کرده بودند.

سیدعارف علوی با تاکید بر اینکه این نمایشگاه می توانست بهتر از این برگزار شود، عنوان کرد: در این دوره کار به بخش خصوصی واگذار شد که بخش خصوصی نتوانست بسیاری از ناشران را پای کار بیاورد.

وی با تاکید بر اینکه با کمبود فضای موجود و همچنین همزمانی با دیگر نمایشگاه ها خیلی از ناشرین تمایل به حضور نداشتند، بیان داشت: اداره ارشاد با توجه به واگذاری کار به بخش خصوصی تنها وظیفه ایجاد غرفه ها و تبلیغات را به عهده داشت که روند تبلیغات شهری در این نمایشگاه نسبت به دیگر نمایشگاه ها خیلی بهتر بوده است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با تاکید بر اینکه این نمایشگاه حرکت اول در این حوزه محسوب می شود، افزود: به طور قطع حرکت اول عیبها و نقص هایی دارد و با ارزیابی و تست بازدهی این دوره از نمایشگاه کارهای بعدی بهتر خواهد بود.

علوی همچنین با اشاره به تمهیدات صورت گرفته در این بخش برای ورود دستگاه های اجرایی در حوزه کتاب و کتابخوانی، افزود: اداره ارشاد با صدور بن کتاب برای دستگاه های استان اقدام به ارائه تخفیف 30 درصدی برای کارکنان دولت کرده بود که با استقبال روبرو نشد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه دستگاه های مرتبط با حوزه کودک و نوجوان می توانستند در حاشیه نمایشگاه کتاب برنامه های جنبی برگزار کنند، ادامه داد: اجرای برنامه های فرهنگی موجب گرایش بیشتر کودکان و نوجوانان به حضور در نمایشگاه کتاب می شد که در این زمینه بازهم بی مهری هایی وجود داشت.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان ضمن قبول حضور کمرنگ ناشران در این نمایشگاه، ابراز امیدواری کرد که نواقص موجود در دومین دوره نمایشگاه سراسری و تخصصی کتاب، نرم افزار و سرگرمی های کودکان و نوجوانان جبران شود.

رویکرد جدید ارشاد لرستان برگزاری نمایشگاه های تخصصی است

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان همچنین با اشاره به برنامه های این اداره کل در حوزه کتاب، عنوان کرد: در زمینه برگزاری نمایشگاه های کتاب برنامه های زیادی در دستور کار قرار دارد.

علوی عنوان کرد: با توجه به محدودیت فضای فیزیکی برای برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در لرستان بهترین کار برگزاری نمایشگاه های تخصصی در حوزه های مختلف بود.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه های تخصصی با دو رویکرد منتفع شدن اقشار مختلف و استفاده حداکثری از فضاهای موجود در دستور کار قرار گرفته و تاکنون نیز بازتاب خوبی داشته است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان از برگزاری نمایشگاه علوم قرآنی همزمان با ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: با برگزاری نمایشگاه های تخصصی به این سمت حرکت می کنیم تا از امکانات محدود استان حداکثر استفاده را ببریم.

علوی با اشاره به عدم وجود حس مشارکت و همکاری در حوزه کتاب میان دستگاه های اجرایی استان، از متولیان خواست در این زمینه اقدامات موثرتری در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی داشته باشند.

به هر حال به نظر می رسد در شرایط کنونی و با توجه به کمبود فضای نمایشگاهی در لرستان تنها راهکاری که می تواند بخشی از ذائقه مخاطب در حوزه کتاب و کتابخوانی را ارضا کند برگزاری نمایشگاه های تخصصی است.

البته برگزاری اینگونه نمایشگاه ها نیز نیازمند برنامه ریزی مدون و هدفمند است تا مخاطب نمایشگاه به ورطه تکرار نیفتد و در هر دوره شاهد بخشی از آثار جدید ناشران کشوری باشد و از سوی دیگر ابتکارات جانبی می تواند در نمایشگاه های چون نمایشگاه کتاب کودک موجب علاقمندی بیشتر به حضور در فضای نمایشگاه شود.

نخستین نمایشگاه سراسری و تخصصی کتاب، نرم افزار و سرگرمی های کودکان و نوجوانان تا 30 مردادماه جاری در محل مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم آباد برای بازدید عموم دایر بود.