شناسایی ذخایر آبزی در کشور/ دستیابی به روشهای بهینه برداشت صید

عباسعلی مطلبی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه هفت برنامه راهبردی برای برنامه پنجم توسعه پیشنهاد شده است، گفت: موسسه تحقیقات شیلات با توجه به افق 1404، هفت برنامه راهبردی در زمینه میگو و سایر سخت پوستان، غذای زنده، ماهیان سرد آبی، ماهیان گرم آبی، ماهیان استخوانی و کیلکا، ماهیان دریایی و گیاهان دریایی تدوین کرده است.

وی با تاکید بر اینکه در این برنامه به مقولاتی چون بهداشت و بیماریهای آنها و فراوری گونه ها توجه شده است، افزود: این برنامه راهبردی با تاکید بر امنیت غذایی تدوین شده که در آن پیش بینی های مناسبی در این زمینه در نظر گرفته شده است.

مطلبی در این باره توضیح داد: در حال حاضر سرانه مصرف پروتئین 29 گرم پروتئین حیوانی است که طبق این برنامه در تلاش هستیم تا از این میزان 55/4 گرم به پروتئین دریایی اختصاص یابد و تا پایان برنامه این میزان به 6 گرم برسد. اجرایی شدن این برنامه مستلزم افزایش تولید آبزیان است به طوری که تولید آبزیان از 60 هزار تن به یک میلیون تن برسد.

وی رسیدن به این عدد را در گرو فعال کردن بخش آبزی پروری دانست و ادامه داد: برای این منظور امکان سنجی آبزی پروری در قسمتهای مختلف را در دستور کار قرار دادیم. بر اساس نتایج به دست آمد از این مطالعه برنامه ای برای استانهای کشور تدوین کردیم و در آن گونه های مناسب اقتصادی و اقلیمی استانها، سدها و آب بندها را مشخص کردیم.

شناسایی ذخایر آبزی در کشور

رئیس مرکز تحقیقات شیلات برداشت برخی از گونه های گیاهان دریایی و جلبکها که تاکنون کمتر به آن توجه شده است را از دیگر پیشنهادات برنامه پنجم توسعه ذکر و خاطرنشان کرد: علاوه بر این اقداماتی را در زمینه شناسایی ذخایر آبزی کشور از سال قبل شروع شده است که موفق به شناسایی گونه "فانوس ماهیان" و "میکروفید" (نوعی ماهی ریز) شدیم.

وی اضافه کرد: ذخایر میکروفیدها در خلیج فارس بالغ بر دو میلیون تن برآورد شده است که با یک برنامه راهبردی اقدام به برداشت این گونه از آبهای جنوب می کنیم. این امر می تواند به تنوع بخشی سبد غذایی کشور منجر شود.

بهبود روشهای صید

مطلبی بهبود روشهای صید را از دیگر برنامه های پیشنهادی بخش شیلات نام برد و در این زمینه اظهار داشت: برای بهبود روشهای صید مطالعات گسترده ای انجام شده است و با همکاری بخش خصوصی موفق به کشف روشهای بهینه برداشت شدیم.

وی از کاربردی شدن روشهای ابداعی صید خبر داد و اضافه کرد: استفاده از این روشها سالانه بین 150 تا 200 هزار تن افزایش برداشت از ذخایر دریایی را به دنبال دارد.