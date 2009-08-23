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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۳۵

محمدرضا نومسلمان خبر داد:

افتتاح 197 مدرسه جدید در سیستان و بلوچستان/ مدارس کپری جمع آوری می شود

افتتاح 197 مدرسه جدید در سیستان و بلوچستان/ مدارس کپری جمع آوری می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان از بهره برداری از 197مدرسه با ظرفیت 550 کلاس درس در مهرماه سال جاری در این استان خبر داد.

محمدرضا نومسلمان در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: این مدارس با زیربنای 85 هزار و 628 مترمربع و با هزینه 150 میلیارد ریال احداث و تجهیز شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان، افزود: امسال با جایگزینی 830 کلاس درس با هزینه 200 میلیارد ریال اعتبار، تمام مدارس کپری سیستان و بلوچستان حذف شده است.

وی اضافه کرد: همچنین هشت طرح مقاوم سازی مدارس در سال جاری در استان اجرا می شود و هم اکنون سه طرح آن شروع شده است.

نومسلمان اعلام کرد: طرح جی آی اس یا طرح شناسنامه دار کردن مدارس در استان سیستان و بلوچستان نیز آغاز شده است .

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد: در این طرح تمامی مشخصات فنی و ساختمانی، مکان جغرافیایی، تعداد دانش آموزان و امکانات مدارس در سایت مربوطه ثبت می شود و در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 934147

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