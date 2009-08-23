افتتاح 197 مدرسه جدید در سیستان و بلوچستان/ مدارس کپری جمع آوری می شود

محمدرضا نومسلمان در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: این مدارس با زیربنای 85 هزار و 628 مترمربع و با هزینه 150 میلیارد ریال احداث و تجهیز شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان، افزود: امسال با جایگزینی 830 کلاس درس با هزینه 200 میلیارد ریال اعتبار، تمام مدارس کپری سیستان و بلوچستان حذف شده است.

وی اضافه کرد: همچنین هشت طرح مقاوم سازی مدارس در سال جاری در استان اجرا می شود و هم اکنون سه طرح آن شروع شده است.

نومسلمان اعلام کرد: طرح جی آی اس یا طرح شناسنامه دار کردن مدارس در استان سیستان و بلوچستان نیز آغاز شده است .

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد: در این طرح تمامی مشخصات فنی و ساختمانی، مکان جغرافیایی، تعداد دانش آموزان و امکانات مدارس در سایت مربوطه ثبت می شود و در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.