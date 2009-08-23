19 روستای گردشگری علی آبادکتول نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی دنکوب صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران در فرمانداری این شهرستان افزود: این شهرستان دارای قابلیتهای مناسب برای توسعه گردشگری بوده و باید زیرساختهای مناسب در آن فراهم شود.

وی اظهار داشت: وجود جاذبه های طبیعی و جنگلی، مناطق حفاظت شده، اماکن و بقاع مذهبی بر جذابیت گردشگری این شهرستان افزوده است.

وی با گرامیداشت هفته دولت خاطرنشان کرد: 228 پروژه عمرانی و طرح تولیدی با اعتباری بیش از 140 میلیارد ریال در هفته دولت در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

به گفته دنکوب، صندوق مهر امام رضا (ع) با 140 طرح زودبازده بیشترین افتتاح طرحها را به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: در چهارسال گذشته در علی آبادکتول حجم پروژه های عمرانی مبدل به کارگاهی شده است که باید جهت افزایش آگاهی مردم این اقدامات را اطلاع رسانی کنیم.