ظرفیت سردخانه های کردستان به 11 هزار تن افزایش یافت

ابراهیم حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به اقدامات صورت گرفته و حمایت های سازمان جهاد کشاورزی از بخش خصوصی میزان ظرفیت سردخانه های استان کردستان به 11 هزار تن افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: یکی از سیاست های جهاد کشاورزی استان کردستان در کنار توسعه صنایع تبدیلی، افزایش ظرفیت سردخانه های استان کردستان است که این مهم از دو سال گذشته تا کنون آغاز شده و امروز در تمامی شهرستان های استان سردخانه احداث شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بیان داشت: با توجه به تنوع آب و هوایی و جغرافیایی در استان، تولید و برداشت میوه های مختلف نیز بالاست و این مهم شرایط مناسبی را برای ذخیره این تولیدات در استان و عرضه آنها در مقاطع مختلفی از سال را فراهم کرده است.

حسن نژاد عنوان کرد: هم اکنون بیش از 80 درصد از توت فرنگی کشور در استان کردستان تولید می شود که با توجه به اینکه کل مدت زمان برداشت این محصول به دو ماه نمی رسد، بنابراین می توان با ذخیره آن در سردخانه های استان زمینه را برای عرضه آن به بازار مصرف در فصل های دیگر سال فراهم آورد.

وی یکی از مشکلات کنونی استان کردستان در خصوص ذخیره و انبار محصولات کشاورزی را کمبود انبارهای استاندار سیب زمینی در این استان برشمرد و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کردستان یکی از استان های برتر تولید کننده سیب زمینی در کشور به شمار می رود، متاسفانه در حال حاضر با کمبود انبارهای استاندار برای ذخیره این محصول مواجه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان یادآور شد: مشکل کمبود انبار استاندارد برای سیب زمینی در کردستان باعث شده که در فصل برداشت قیمت این محصول به شدت کاهش و کشاورزان آسیب ببینند و در دیگر فصول سال نیز قیمت افزایش پیدا کند.

حسن نژاد در پایان با اشاره به افزایش فضاهای ذخیره سازی و انبارهای استاندارد برای محصولات کشاورزی گفت: انبارکردن محصولات کشاورزی علاوه بر افزایش درآمد برای کشاورزان باعث خواهد شد که قیمت ها در بازار مصرف نیز به صورت ثابت باقی مانده و کمتر دچار افزایش های بی رویه شود.