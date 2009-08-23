فشار قدرتهای غربی بر آژانس درکسب اطلاعات بیشتر ازبرنامه هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز با بیان این مطلب در ادامه نوشت : قدرتهای غربی که خواهان اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران هستند از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواسته اند تا اطلاعات جدیدتری را درباره برنامه هسته ای تهران در اختیار آنها قرار بدهد.

در همین رابطه دیپلماتهای غربی اعلام کردند : آمریکا، انگلیس، فرانسه، و آلمان در حال برنامه ریزی برای برگزاری نشستی در سطح عالی درباره برنامه هسته ای ایران هستند و در این نشست روسیه و چین نیز حضور خواهند داشت.

از سوی دیگر روسیه از برگزار نشست 1+5 در ماه سپتامبر خبر می دهد و دیپلماتها نیز از برگزاری نشست دیگری در آمریکا در اواخر ماه سپتامبر در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل سخن می گویند.

به گفته این دیپلماتها، هدف از این دونشست بررسی دور چهارم تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که بخش انرژی این کشور را هدف قرار داده، است.

در همین رابطه "آنجلا مرکل" صدر اعظم آلمان اعلام کرد : در صورتیکه مذاکرات با ایران نتیجه ای در بر نداشته باشد آنگاه تحریم هایی علیه بخش انرژی این کشور مورد نیاز خواهد بود.

این در حالی است که آمریکا نیز به ایران تا ماه سپتامبر فرصت داده تا پاسخ مناسبی را به بسته پیشنهادی جدید غرب بدهد که در قبال توقف برنامه غنی سازی ایران مشوق های اقتصادی و سیاسی به تهران ارئه می کند.

و از سوی دیگر در جدیدترین تحولات، "سرگئی لاوروف" وزیر امورخارجه روسیه به صورت تلفنی با "هیلاری کلینتون" همتای آمریکایی خود در رابطه با موضوع ایران به رایزنی پرداخته است.