لزوم برخورد با سیاسی کاری در سرویس امنیتی عراق/ هشدار به برخی گروهها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، نوری المالکی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان اظهار داشت: نیروهای امنیتی عراق همواره قوی و توانمند هستند و علی رغم ناامنی های اخیر می توانند با چالش ها مقابله کنند.

وی خاطرنشان کرد: ما به نیروهای پلیس و ارتش عراق دستور داده ایم که از آمادگی کامل برای مقابله با عاملان ناامنی برخوردار باشند.

مالکی در ادامه گفت: چالش های [امنیتی] بسیار است و تروریست ها می خواهند عراق را به نقطه اول ناامنی و طائفه گرایی در کشور بازگردانند.

وی تصریح کرد: نیروهای عراقی بر تروریست ها پیروز شده اند و ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای نابود کردن آنها است.

نخست وزیر عراق همچنین اعلام کرد که برخی گروه های سیاسی پس از وقوع انفجارهای روز چهارشنبه 28 مرداد خوشحالی خود را ابراز کردند.

وی با بیان اینکه تصمیمات قاطعی برای بررسی نقاط ضعف سرویس های امنیتی عراق اتخاذ شده است، از وجود تمایلات حزبی و سیاسی کاری در سرویس های امنیتی این کشور خبر داد.

مالکی در پایان گفت که تمایلات حزبی و سیاسی کاری در سرویس های امنیتی عراق وجود دارد که این مسئله بر خلاف قانون اساسی است و ما به شدت با آن برخورد خواهیم کرد.

خاطرنشان می شود که بغداد روز چهارشنبه 28 مرداد شاهد چند انفجار خونین در نزدیکی وزارتخانه های دارایی و امور خارجه در منطقه دیپلماتیک الخضراء بود که در نتیجه این انفجارها 95 نفر کشته و هزار و 203 نفر زخمی شدند.