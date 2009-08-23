کسری بودجه گلستان باید از طریق متمم بودجه تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران بدون ارائه آمار در این زمینه افزود: این کاهش ناشی از کاهش 28 درصدی بودجه عمرانی کشور در سال جاری است.

وی اظهار داشت: انتظار است این میزان کسری بودجه از طریق متمم بودجه تامین شود که مجلس شورای اسلامی نیز آمادگی برای این کار را دارد.



وی خاطرنشان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید با اصلاح روش و انجام کار به موقع و دقیق در رفع بخشی از مشکلات ایجاد شده به واسطه کسری بودجه عمرانی تلاش خود را به کار گیرند.

به گفته نیاوند، امسال اعتبارات عمرانی صرف پروژه های نیمه تمام، محرک و جریان ساز در این استان می شود و با توجه به کسری بودجه عمرانی در کشور و استان، پروژه جدید در استان کمتر ایجاد خواهد شد.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان بیان داشت: بسیاری از امور، با اقدامات درست و به موقع می تواند نتایج خوبی داشته باشد و برای این منظور باید، روش ها را اصلاح کرد.



وی با اشاره به راهبردهای کلان بودجه سال 1388 یادآور شد: ایجاد انضباط مالی و مدیریت کارآمد و صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع یکی از این رویکردهاست.

نیاوند اظهار داشت: ایجاد تعادل در منابع و مصارف از دیگر رویکردها و تقارن معنادار بین منابع و مصارف یک مسئله ضروری است.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی نیازمند رویکرد بوده و رویکرد برنامه استان پیشرفت، عدالت و اصلاح الگوی مصرف است، افزود: برنامه ریزی نیازمند نگرشها و تعامل سازنده با رویکرد و نگرش واقع بینانه است.