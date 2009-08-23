تشکیل شش کمیته تخصصی فراکسیون اقلیت برای بررسی صلاحیت وزیران

داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: شش کمیته تخصصی برای بررسی وزیران پیشنهادی رئیس جمهور تشکیل شده است و عصر امروز برای اعلام مواضع این فراکسیون اقلیت تشکیل جلسه می دهند.

وی بیان داشت: این شش کمیته در جلسات تخصصی درباره مواضع این فراکسیون درباره وزیران پیشنهادی تصمیم گیری می کند.

قنبری افزود: صبح دوشنبه مواضع این فراکسیون در قبال وزیران پیشنهادی رئیس جمهور مشخص می شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه ترکیب کابینه از لحاظ قومیتی مناسب نیست، خاطرنشان کرد: حضور زنان در این کابینه مناسب است ولی باید از افراد با سابقه اجرایی، دارای مدارک تحصیلی مرتبط با وزارتخانه و.....در کابینه استفاده شود.

قنبری یادآور شد: تعدادی از وزیران پیشنهادی رئیس جمهور ناشناخته هستند و باید برنامه های آنها مورد ارزیابی قرار گیرند.