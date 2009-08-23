رهبر معظم انقلاب: بر اساس مفاهیم قرآنی باید با دشمنان سرسخت و با دوستان نرمخو بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین روز از ماه مبارک رمضان ، ماه رحمت و ضیافت الهی و بهار قرآن، حسینیه امام خمینی(ره) ، عطرآگین از رایحه آیات نورانی قرآن شد و جمعی از قاریان ممتاز، استادان و حافظان کلام الله مجید، با حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ، آیاتی از قرآن کریم را تلاوت کردند.

در این محفل معنوی و انس با قرآن، که بیش از سه ساعت و نیم به طول انجامید، گروههای جمع خوانی نیز به تلاوت آیاتی از قرآن، مدایح نبوی و ابتهال پرداختند.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این جلسه معنوی و پرفیض با اشاره به ارتقای کیفیت تلاوت قرآن در کشور، توجه به لحن، تجوید، نحوه اداء و قرائت آیات متناسب با مفاهیم و مضامین را مقدمه امر مهم دیگری یعنی انس جامعه با قرآن دانستند و خاطر نشان کردند: هنگامی که انسان با قرآن مانوس می شود، سخن قرآن را در زمینه مسائل گوناگون زندگی و جامعه می خواهد و می شنود.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: لحن و آهنگ خوب، قرآن را شیرین می کند و بر نفوذ قرآن در دلها موثر است اما قاریان خصوصا جوانان، قرآن را به نحوی تلاوت کنند که دل را به یاد خدا بیندازد و خشوع ایجاد کند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه خشوع در برابر آیات قرآن، زمینه ساز هدایت قرآنی است افزودند: وقتی آیات شریفه قرآن به عنوان الهام الهی بر دل نازل می شود جذب و هضم دل می شود و قلب و دل متناسب با آیات الهی تحول پیدا می کند.

ایشان با اشاره به توصیه قرآن به وحدت و اعتصام به حبل الله خاطرنشان کردند: دلهایی که پیام مهم قرآن را درک کرده اند، به خاطر اعتراض و مسائل شخصی وحدت عظیم ملی را بهم نمی زنند.

حضرت آیت الله خامنه ای به پیام مهم دیگرقرآن یعنی تعیین الگوی رفتاری مومنین درمواجهه با دشمنان و دوستان اشاره و خاطر نشان کردند: بر اساس مفاهیم قرآنی، باید با دشمنان سرسخت و غیر قابل نفوذ، و در نقطه مقابل، با دوستان، مهربان و نرمخو بود.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: اگر دلهایمان را ظرف پذیرنده باران رحمت الهی و هدایت قرآن قرار دهیم، پذیرش پیامهای قرآن آسان می شود و منافع و اغراض شخصی، قدرت و پول طلبی مانع عمل به آیات الهی نمی شود.

حضرت آیت الله خامنه ای آیات قرآنی را مانند آب، حیات بخش دانستند و افزودند: قرآن همیشه مورد نیاز و تاثیر آن هم به تدریج و در طول زمان است ضمن آنکه مفاهیم قرآنی بی انتهاست و با انس قرآن می توان ابواب جدیدی را گشود، و گره ها را باز کرد.

در پایان این محفل نورانی قرآن، نماز جماعت مغرب و عشا به امامت حضرت آیت الله خامنه ای اقامه شد و حاضران روزه خود را همراه با رهبر انقلاب اسلامی افطار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین روز از ماه مبارک رمضان ، ماه رحمت و ضیافت الهی و بهار قرآن، حسینیه امام خمینی(ره) ، عطرآگین از رایحه آیات نورانی قرآن شد و جمعی از قاریان ممتاز، استادان و حافظان کلام الله مجید، با حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ، آیاتی از قرآن کریم را تلاوت کردند.

در این محفل معنوی و انس با قرآن، که بیش از سه ساعت و نیم به طول انجامید، گروههای جمع خوانی نیز به تلاوت آیاتی از قرآن، مدایح نبوی و ابتهال پرداختند.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این جلسه معنوی و پرفیض با اشاره به ارتقای کیفیت تلاوت قرآن در کشور، توجه به لحن، تجوید، نحوه اداء و قرائت آیات متناسب با مفاهیم و مضامین را مقدمه امر مهم دیگری یعنی انس جامعه با قرآن دانستند و خاطر نشان کردند: هنگامی که انسان با قرآن مانوس می شود، سخن قرآن را در زمینه مسائل گوناگون زندگی و جامعه می خواهد و می شنود.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: لحن و آهنگ خوب، قرآن را شیرین می کند و بر نفوذ قرآن در دلها موثر است اما قاریان خصوصا جوانان، قرآن را به نحوی تلاوت کنند که دل را به یاد خدا بیندازد و خشوع ایجاد کند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه خشوع در برابر آیات قرآن، زمینه ساز هدایت قرآنی است افزودند: وقتی آیات شریفه قرآن به عنوان الهام الهی بر دل نازل می شود جذب و هضم دل می شود و قلب و دل متناسب با آیات الهی تحول پیدا می کند.

ایشان با اشاره به توصیه قرآن به وحدت و اعتصام به حبل الله خاطرنشان کردند: دلهایی که پیام مهم قرآن را درک کرده اند، به خاطر اعتراض و مسائل شخصی وحدت عظیم ملی را بهم نمی زنند.

حضرت آیت الله خامنه ای به پیام مهم دیگرقرآن یعنی تعیین الگوی رفتاری مومنین درمواجهه با دشمنان و دوستان اشاره و خاطر نشان کردند: بر اساس مفاهیم قرآنی، باید با دشمنان سرسخت و غیر قابل نفوذ، و در نقطه مقابل، با دوستان، مهربان و نرمخو بود.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: اگر دلهایمان را ظرف پذیرنده باران رحمت الهی و هدایت قرآن قرار دهیم، پذیرش پیامهای قرآن آسان می شود و منافع و اغراض شخصی، قدرت و پول طلبی مانع عمل به آیات الهی نمی شود.

حضرت آیت الله خامنه ای آیات قرآنی را مانند آب، حیات بخش دانستند و افزودند: قرآن همیشه مورد نیاز و تاثیر آن هم به تدریج و در طول زمان است ضمن آنکه مفاهیم قرآنی بی انتهاست و با انس قرآن می توان ابواب جدیدی را گشود، و گره ها را باز کرد.

در پایان این محفل نورانی قرآن، نماز جماعت مغرب و عشا به امامت حضرت آیت الله خامنه ای اقامه شد و حاضران روزه خود را همراه با رهبر انقلاب اسلامی افطار کردند.