10 وزیر پیشنهادی برای اخذ رای اعتماد مجلس مشکل دارند

سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: 50 درصد وزرای معرفی شده یا ضعیف هستند و یا در سمتهای مورد نظر تحصص لازم یا تجربه لازم را ندارند.

وی با بیان اینکه از دولت دهم انتظار می رفت کابینه توانمندتر از کابینه دهم داشته باشد، ادامه داد: با معرفی گزینه های مورد نظر رئیس جمهور در واقع این اتفاق نیفتاده است و برخی از وزارای معرفی شده توانمندی لازم را ندارند.

نصیری قیداری در ادامه در خصوص برخی گزینه های مطرح شده برای حضور در کابینه دهم گفت: فاطمه آجرلو وزیر پیشنهادی برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی است که وی نماینده ای فعال و توانمند است ولی باتوجه به تخصصی که وی دارد نمی تواند وزیر خوبی باشند و فکر نمی کنم رای بیاورد.

نماینده مردم زنجان و طارم همچنین در خصوص علی آبادی گزینه پیشنهادی برای وزارت نیرو گفت: علی آبادی با توجه به عملکردش در تربیت بدنی همچنین سوابق کاری و تحصیلات غیر مرتبط نمی تواند رای بیاورد. وی مهندس عمران است و بعد از آن معاون شهرداری بوده و در مقطعی عهده دار سازمان تخصصی تربیت بدنی بوده و یک فرد غیرمتخصص به جای ارتقا جایگاه حوزه مسئولیتی خود، آن را دچار مشکل می کند.

نصیری قیداری افزود: در حال حاضر نیز پیشنهاد علی آبادی برای وزارت نیرو مطلوب نیست و اگر قرار نبود به جای فتاح وزیر قوی تری بیاید، باید وی در جای خود ابقا می شد.

وی در ادامه در خصوص میرکاظمی گزینه پیشنهادی برای وزارت نفت نیز گفت: آقای میرکاظمی وزیر بازرگانی موفق نبودند و وزارت نفت نیز وزارتخانه ای حساس است و فکر نمی کنم وضعیت وزارت نفت با توان اجرایی آقای میر کاظمی متناسب باشد.

نصیری قیداری در ادامه به معرفی "سوسن کشاورز" به عنوان وزیر پیشنهادی جهت تصدی وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: ایشان طی این مدت یک بار جهت گزارش عملکرد خود در سازمان آموزش و پرورش استثنایی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حضور یافتند و با توجه به شناختی که از ایشان دارم، سابقه اجرایی خانم کشاورز در حد عهده دار شدن وزارتخانه ای وسیع و پیچیده با مشکلات بغرنج نیست.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به وزیر پیشنهادی جهت تصدی وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: وزیر پیشنهادی جهت تصدی وزارت آموزش و پرورش فردی صاحب نظر در حوزه کاری خود است اما این وزارتخانه ویژگی های خاص خود را می طلبد.

نصیری قیداری افزود: آموزش و پرورش نیازمند تغییر و تحول جدی است و با توجه به قانون بودجه سال جاری، باید در این حوزه واگذاری هایی به بخش خصوصی صورت گیرد لذا مهمترین ویژگی وزیر آموزش و پرورش آشنایی با مسائل و مواردی برای تلاش در جهت خصوصی سازی بر اساس اصل 44 است.

نصیری قیداری تصریح کرد: این واگذاری علاوه بر کوچک و چابک کردن وظایف ستادی وزارت آموزش و پرورش، هدف اصلاح ساختاری را نیز پیگیری می کند و از این رو تجربه کار در آموزش و پرورش در این خصوص بسیار ضروری است.

وی افزود: وزیر پیشنهادی برای جبران کمبود تجربه اجرایی خود باید از یک تیم قوی و سبد تجربیات گوناگون بهره مند شود. در رابطه با اینکه آیا مجلس به وزیر پیشنهادی رأی اعتماد خواهد داد یا نه، بستگی به این دارد که ایشان و تیم همراه خود در این فرصت باقی مانده تا چه اندازه بتوانند با نمایندگان تعامل داشته باشند و ناشناخته های خود را به آنان بشناسانند.

نصیری قیداری در خصوص وزیر پیشنهادی وزارت صنایع و معدن نیز گفت: آقای محرابیان در رابطه با مسائل مربوط به استان زنجان به ویژه در زمینه واگذاری معدن انگوران عملکرد خوبی نداشتند گرچه تجربیات وی در بعد ملی به خصوص در زمینه واگذاری صنایع در چارچوب اصل 44 به عنوان اولین تجربه، قابل قبول بود اما در این حوزه باید کارشناسی شده تر و جدی تر عمل می کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم همچنین در خصوص بهبهانی گزینه پیشنهادی برای وزارت راه، گفت: آقای بهبهانی به عنوان وزیر راه یک سری تجربیاتی دارد و در دولت نهم هم گرچه در اواخر آمدند ولی برنامه درخشانی نداشتند گرچه در برخی فعالیتها به دلیل تجربیاتی که داشتند تا حدی موفق بودند.

وی در خصوص نیکزاد برای مسکن و شهرسازی گفت: آقای نیکزاد برای وزارت مسکن و شهرسازی فردی توانمند و قوی است و دارای تخصص و توانایی در این زمینه است.

نصیری قیداری در ادامه به معرفی "کامران دانشجو" جهت تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه عرصه گسترده ای از پژوهش، آموزش، اجرا و تضارب آرای سیاسی است و وزیر پیشنهادی چهارمین پارامتر را به خوبی داراست و برای جبران کمبودهای خود در زمینه پارامترهای دیگر به ویژه در حوزه پژوهش و علم نیز باید از یک تیم قدرتمند و پیشکسوت استفاده کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس تصریح کرد: آقای دانشجو در بعد مدیریتی نیز توان لازم را دارند اما جهت کافی بودن این مقوله باید مسائل مربوط به ظرافت برخورد با محیط علمی، اساتید و دانشجویان را نیز داشته باشند. نحوه برخورد با محیط علمی ظرفیت خاص و ویژه ای را می طلبد و ایجاد فضای بالنده و احترام آمیز برای امر پژوهش ضروری است. جذب اساتید، رعایت و حفظ استقلال نسبی محیط دانشگاه باید بهتر از گذشته مد نظر قرار گیرد.

نصیری قیداری همچنین خانم دستجردی را برای تصدی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی مناسب دانست و با بیان اینکه وی به لحاظ تخصص از عهده این وزارتخانه بر می آید، افزود: خانم دکتر دستجردی باید تیم قوی و توانمند داشته باشد هر چند خود وی به لحاظ تجربه و تخصص فردی توانمند است.

وی همچنین در خصوص نجار گزینه پیشنهادی برای وزارات کشور گفت: هرچند آقای نجار دارای تجربه اجرایی است ولی در حد و اندازه های وزارت کشور نیست.

نصیری قیداری همچنین در خصوص وحیدی گزینه پیشنهادی برای وزارت دفاع گفت: با توجه به سابقه اجرایی وی همچنین تجربه وی در زمینه نیروهای مسلح آقای وحیدی گزینه قابل قبولی برای وزارت دفاع هستند.