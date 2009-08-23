عملکرد سازمان محیط زیست دریاچه ارومیه را به نابودی می کشاند

دکتر حمیده توسلی با اعلام این هشدار به خبرنگار مهر گفت: با نگاهی سطحی در منطقه شمال غربی ایران و در همجواری کشور ترکیه می توان دید که منطقه پر آب " بورآلان" که سمت ترکیه قرار دارد چگونه سرسبز و خرم و شاداب است در حالی که مناطق داخلی کشور بر اثر فقدان مدیریت صحیح منابع آبی و استفاده نامطلوب از فعالیتها عمرانی در دریاچه ارومیه این بخش کشور کم کم دارد به شوره زاری بدل می شود.

این فعال محیط زیست رسوخ سیمان و نخاله های ساخت و ساز در زمینها و منابع آبی در دریاچه ارومیه را عامل نابودی دشتهای منطقه دانست و تاکید کرد: عریان شدن خاک از پوششهای گیاهی و تغییرات شیمایی در اثر نفوذ عناصر غیر طبیعی در خاک می تواند منطقه را با چالشهای فجیع زیست محیطی مواجه کند و به نظر می رسد منشاء این عریانی چیزی جز فعالیتهای انسان و غیر پایدار نیست.

با این حال برای نجات دریاچه ارومیه نیاز به 15 تا 16 میلیارد متر مکعب آب وجود دارد و طبق برنامه های انجام شده وزارت نیرو متعهد شده با پرداخت "حق آبه" دریاچه به احیای منطقه کمک شود. همچنین برای تامین خسارات بخش انسانی دریاچه ارومیه برنامه مدیریتی تدوین شده که وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی، کشور و سازمان محیط زیست را موظف می کند تا وظایف خود را برای جبران بخشی از کمبود آب دریاچه به درستی انجام دهند.

نقی کریمی مدیر عامل سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی در ماه گذشته از رشد 51 درصدی میزان بارش باران در سال جاری خبر داد و بیان داشت: تا پایان خرداد ماه سال جاری متوسط بارندگی استان 300 میلیمتر بود که این میزان در مدت زمان مشابه سال قبل به 198 میلیمتر رسیده بود با این حال ارتفاع آب دریاچه ارومیه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، 55 سانتیمتر کاهش یافته است.