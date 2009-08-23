گذشت 4 دهه از جنایت به آتش کشیدن مسجد الاقصی و سکوت جهانیان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البیان امارات در مطلبی که به بررسی موضوع فلسطین اختصاص داشت با اشاره به گذشت 40 سال از به آتش کشیدن قبله نخست مسلمانان جهان نوشت : دسیسه از بین بردن اولین قبله و سومین حرم شریف مسلمانان، در چنین روزهایی در سال 1969 آغاز شد یعنی دو سال پس از اینکه این مسجد شریف به دست صهیونیستهای اشغالگر افتاد که همچنان جنایت دور کردن مسلمانان از مسجد الاقصی بدون هیچ وقفه ای ادامه دارد.

این روزنامه اماراتی افزود : دسیسه نابود کردن تدریجی مسجد الاقصی از آن زمانی آغاز شد که صهیونیستها توانستند این مسجد شریف را به آتش بکشند و متاسفانه عملیات حفاری اسرائیلی ها در اطراف و تحت مکانی که مسجد الاقصی در آن واقع شده است به بهانه ها و ادعاهای مختلف همچنان و بدون آنکه حتی یکبار هم از سوی جامعه بین المللی مورد سئوال قرار گیرد، ادامه دارد و این نکته را نباید فراموش کرد که دلیل اصلی فرو ریختن ساختمانها و منازل مجاور مسجد الاقصی، عملیات حفاری صهیونیستها است که همچنان ادامه دارد.

روزنامه البیان با اشاره به حمایت دولتمردان آمریکایی از سیاست صهیونیستها در یهودی سازی بیت المقدس براساس دسیسه های از پیش تعیین شده تاکید کرد : لابی یهودی آمریکایی به شکل بسیار فعال و گسترده ای در دسیسه یهودی سازی قدس و رهایی از مسجد الاقصی دخالت دارد.

حدود 20 هزار واحد مسکونی متعلق به فلسطینیان در بخش شرقی بیت المقدس با توجه به دسیسه اخراج فلسطینی ها از شهر قدس در معرض نابودی قرار دارد و نزدیک به یک میلیون شهرک نشین در حال حاضر در 12 منطقه ای که در قدس شرقی بعد از به آتش کشیدن مسجد الاقصی تاسیس شد ، ساکن هستند و این درحالی است که شهرک سازی همچنان ادامه دارد.

البیان در پایان خاطر نشان کرد : ادامه دسیسه شهرک سازی در سرزمینهای اشغالی حاکی از آن است که ادعاهای نتانیاهو (نخست وزیر رژیم صهیونیستی) درباره توقف شهرک سازی، مانوری بیش نیست و این درحالی است که 40 سال از جنایت به آتش کشیده شدن مسجد الاقصی می گذرد و این مکان شریف و پاک همچنان می نالد و ندای کمک سر می دهد، اما همچنان سکوت مسلمانان در قبال دسیسه های صهیونیستی ادامه دارد.