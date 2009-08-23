تیراندازان اهداف پروازی در اردوی ایتالیا/ اعزام 20 تیرانداز به بولونیا

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون تیراندازی به منظور آماده سازی تیم ملی اهداف پروازی کشورمان برای رقابتهای قهرمانی آسیا( مهرماه سال جاری- آلماتی قزاقستان) و مسابقات کشورهای اسلامی در ایران، یک مرحله اردوی تدارکاتی خارج از کشور را در ایتالیا تدارک دیده است.

با نظر کادر فنی تیم ملی فدراسیون تیراندازی 20 تیرانداز زن و مرد در دو بخش جوانان و بزرگسالان فردا دوشنبه دوم شهریور ماه عازم ایتالیا خواهند شد. ترکیب تیراندازان اعزامی به این اردو بدین شرح است:

تراپ مردان: بابک یگانه، مسلم میر حیدری، نادر سیرانی، امیر ابری لواسانی، حسین ضیایی

تراپ بانوان: معصومه عامری، نرگس رنبر و زکیه میرزائیان

تراپ جوانان(دختران): سپیده سیرانی، بهاره جهاندار

تراپ جوانان(پسران): علی حافظی، سید مجتبی میرامینی

تراپ دوبل مردان: سعید صدری، ادریس شاه محمدی، مسعود عزیزیان، امیر چاووشی

اسکیت: مهران امینی، علی دوستی، آرش طهماسبی، هنریک آواکیان

احمدرضا هامونی حقیقت به عنوان سرمربی، رجایی به عنوان مربی مردان، اردهالی به عنوان مربی و سرپرست تیم بانوان و دکتر آیریا جمشید به عنوان سرپرست این تیم را همراهی خواهند کرد.

این تیراندازان روز دوشنبه تهران را به مقصد ایتالیا ترک می کنند و تا 11 روز در شهر "بولونیا" ایتالیا ضمن تمرین در چند مسابقه دوستانه نیز شرکت خواهند کرد.