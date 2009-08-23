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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۱۲

برای حضور در مسابقات آسیایی/

تیراندازان اهداف پروازی در اردوی ایتالیا/ اعزام 20 تیرانداز به بولونیا

تیراندازان اهداف پروازی در اردوی ایتالیا/ اعزام 20 تیرانداز به بولونیا

اردوی تدارکاتی تیراندازان اهداف پروازی به منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا با ترکیب 20 ورزشکار در "بولونیا" ایتالیا برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون تیراندازی به منظور آماده سازی تیم ملی اهداف پروازی کشورمان برای رقابتهای قهرمانی آسیا( مهرماه سال جاری- آلماتی قزاقستان) و مسابقات کشورهای اسلامی در ایران، یک مرحله اردوی تدارکاتی خارج از کشور را در ایتالیا تدارک دیده است.

با نظر کادر فنی تیم ملی فدراسیون تیراندازی 20 تیرانداز زن و مرد در دو بخش جوانان و بزرگسالان فردا دوشنبه دوم شهریور ماه عازم ایتالیا خواهند شد. ترکیب تیراندازان اعزامی به این اردو بدین شرح است:

تراپ مردان: بابک یگانه، مسلم میر حیدری، نادر سیرانی، امیر ابری لواسانی، حسین ضیایی
تراپ بانوان: معصومه عامری، نرگس رنبر و زکیه میرزائیان
تراپ جوانان(دختران): سپیده سیرانی،  بهاره جهاندار
تراپ جوانان(پسران): علی حافظی،  سید مجتبی میرامینی
تراپ دوبل مردان: سعید صدری،  ادریس شاه محمدی، مسعود عزیزیان، امیر چاووشی
اسکیت: مهران امینی، علی دوستی، آرش طهماسبی، هنریک آواکیان

احمدرضا هامونی حقیقت به عنوان سرمربی، رجایی به عنوان مربی مردان، اردهالی به عنوان مربی و سرپرست تیم بانوان و دکتر آیریا جمشید به عنوان سرپرست این تیم را همراهی خواهند کرد.

این تیراندازان روز دوشنبه تهران را به مقصد ایتالیا ترک می کنند و تا 11 روز در شهر "بولونیا" ایتالیا ضمن تمرین در چند مسابقه دوستانه نیز شرکت خواهند کرد.

کد مطلب 934175

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