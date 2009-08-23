آینده پیام به روشن شدن وضعیت مالکیتی آن بستگی دارد

علی صلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: فردی که برنامه طولانی مدت احداث یک مجموعه ورزشی را در مشهد در دست اجرا دارد از جدی‌ترین گزینه های خرید باشگاه است که چنانچه وی قصد خرید را داشته باشد، باید مبلغ هشت میلیارد ریال به مالکین پرداخت کند ضمن اینکه باید بدهی طلبکارانی که حکم کمیته انضباطی در دست دارند را نیز باید بپردازد.

مدیرعامل باشگاه پیام خراسان با بیان اینکه تیم کوثر هم یکی از گزینه‌های خرید این فرد است تصریح کرد: با این حال تا پایان روز دوشنبه این آینده، برای نهایی شدن تصمیم خریدار منتظر می مانیم، در غیر این صورت باشگاه به روال فعلی به کار خود ادامه می دهد.

صلاحی ادامه داد: داشتن استقلال کامل در بستن چارت اداری، مدیریتی و فنی پیام نیز یکی از شرایط این خریدار است.

صلاحی خاطر نشان کرد: سرمربی تیم نیز لیست 18نفره خود راارایه کرده است ضمن اینکه چهار بازیکن خارجی نیز برای حضور در خطوط دفاعی، هافبک و حمله تیم به تمرینات افزوده شده اند.