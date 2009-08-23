تداوم اشغال قدس جنایت همیشگی علیه ملت فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، حزب الله لبنان به مناسبت چهلمین سالروز به آتش کشیدن مسجد الاقصی توسط یک صهیونیست افراطی در بیانیه ای اعلام کرد: تداوم اشغال قدس از سوی رژیم غاصب صهیونیستی که با حمایت دولت های آمریکا و در سایه سکوت رسمی و آشکار اعراب و جامعه بین المللی صورت می گیرد، نقض آشکار قوانین بین المللی و ارزش های انسانی به شمار می رود.

در این بیانیه گفته شده است که تداوم اشغال قدس جنایت همیشگی علیه ملت فلسطین و سلب حقوق ملی و مشروع فلسطینی ها از جمله زندگی آزادانه در سرزمین خود محسوب می شود.

در بخش دیگر بیانیه آمده است: ما در چنین سالروزی تاکید می کنیم که امت های عربی و اسلامی باید مسئولیت انسانی و برادرانه خویش را در قبال ملت فلسطین و دفاع از قدس، مسجدالاقصی و نجات آن از چنگال های اشغالگران اسرائیلی بر عهده بگیرند.

حزب الله در پایان از همه [ملت های عربی و اسلامی] خواست که با قدرت در مقابل هتک حرمت به مسجدالاقصی، مصادره و یهودی سازی قدس و دیگر اراضی فلسطین و راه حل دودولتی که متضمن به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان یک دولت یهودی است، بایستند.