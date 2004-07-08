جامعه بين الملل به جاي اعمال فشارمضاعف بر ايران، اسرائيل را به خاطر داشتن زرادخانه مخوف هسته اي مورد بازخواست قرار دهد

به گزارش خبرگزاري مهر، البيان در سرمقاله امروز خود نوشت: به مجرد ديدار البرادعي از اسرائيل و پيش از آنكه وي با شارون و دستياران ارشدش ديدار كند، دكتر البرادعي به صهيونيست ها اطمينان داد كه قصد اعمال هيچ گونه فشار را عليه اسرائيل درباره سياست هسته اي اين رژيم ندارد.



البيان نوشت : البرادعي بي نهايت مودب بود و تلاش داشت تا صهيونيست ها را تحريك نكند، اما شارون از آن سو انسان متكبر وخودخواهي بود كه پيش از آنكه با البرادعي ديدار كند، با وقاحت تمام گفت : نمي دانم كه البرادعي آمده چه چيز را ببيند؟!



البيان نوشت : شارون با تمام غرور بر ادامه پنهان كاري هسته اي و جلوگيري از افشاي سياست هسته اي اسرائيل تاكيد كرده است، بنابراين تا زماني كه البرادعي مي گويد هرگز فشاري را عليه اسرائيل نخواهدآورد و صهيونيستها هم با سردي از وي استقبال مي كنند چرا اصلا به اين سفر دست زد؟



البيان نوشت: تمام شواهد نشان مي دهد كه آژانس بين المللي انرژي اتمي با كمك مدير كل خود تلاش مي كند چهره خود را بهبود بخشد.



اين روزنامه با اشاره به فشارهاي مضاعف و گسترده آژانس بين المللي عليه فعاليت هاي مسالمت آميز هسته اي ايران و بي تفاوتي آشكار در مقابل زرادخانه هسته اي رژيم صهيونيستي ، سفر البرادعي را به اسرائيل تنها براي بازسازي چهره مخدوش آژانس عنوان كرده و نوشت: اين سازمان كه ما فعاليت هاي اخير آن را نظاره كرديم تنها به اعمال فشار مضاعف بر كشوري مانند ايران اهتمام دارد در حالي كه از كنار برنامه هسته اي اسرائيل با بي تفاوتي عبور مي كند و آن را ناديده مي گيرد.



به نوشته البيان ، موضعگيري دوگانه آژانس نه تنها مورد انتقاد اعراب و مسلمانان است بلكه ا زسوي تمام انسان هاي منصف و بي طرف در غرب هم حتي در آمريكا مورد انتقاد است، از جمله اين افراد جان وولفشتال محقق آمريكايي از سازمان صلح كارنيگي در واشنگتن است كه گفته بود، البرادعي كه خيلي روي مساله ايران تكيه كرده است بايد اكنون تمام اهتمام خود را متوجه طرف ديگري كند كه منظورش اسرائيل بود.

البيان بار ديگر تصريح كرد با نگاه به رفتار دوگانه آژانس بين المللي انرژي هسته اي و بي تفاوتي آشكار در مقابل زرادخانه رژيم صهيونيستي مي فهميم كه سفر البرادعي به اسرائيل تنها تلاشي براي بهبود و بازسازي چهره آژانس بين المللي است.



به نوشته اين روزنامه ، البرادعي به اندازه توانش تلاش مي كند تا انديشه عاري شدن منطقه خاورميانه را از سلاح كشتار جمعي بويژه سلاح هسته اي عملي كند در حالي كه تمام اين سلاح ها در اختيار اسرائيل است، البرادعي معتقد است كه ديدارش از تل آويو براي تشويق رژيم صهيونيستي به شروع گفتگو در اين مساله است، ولي چگونه مي توان اسرائيل را به گفتگو ترغيب كرد؟ در حالي كه صهيونيست ها همچنان پايبندي خود را به سياست هسته اي كه تحليلگران آن را پنهان كاري هسته اي توصيف كرده اند، اعلام مي كنند يعني اينكه آنها به طور رسمي داشتن سلاح هسته اي را نه رد مي كنند و نه تاييد مي كنند، درحالي كه با استناد به منابع غربي ، تعداد كلاهك هاي هسته اي اسرائيل بين 200 تا 400 عدد تخمين زده شده است .

البيان بارديگر از جامعه بين الملل بويژه آژانس بين المللي انرژي اتمي خواست ، سياست معيارهاي دوگانه را كنار گذاشته و به جاي متمركز كردن تمام فشارها عليه ايران ، اسرائيل را تحت فشار قرار دهد.



اين روزنامه نوشت : به طور كلي آنچه امروز ما مي خواهيم اين است كه جامعه بين الملل سياست معيارهاي دوگانه را كنار بگذارد و اين مستلزم فشار بر رژيم صهيونيستي براي وادار كردن به موافقت با بازرسي از تاسيسات هسته اي است كه حتي كارشناس هسته اي و افشاگر برنامه هاي هسته اي اين رژيم يعني مردخاي فعنونو شجاعانه گفته است حق كشورهاي عربي است كه از جهان بخواهد با اسراييل با همان منطقي كه با دولتي مانند ايران رفتار مي كند، برخورد كند.



اما البيان با اشاره به سرسختي و يكدندگي رژيم صهيونيستي و رفتارهاي دوگانه آژانس بين المللي انرژي اتمي نوشت: متاسفانه بايد گفت آنچه ما آرزويش را داريم دور از دستر س شده است و هرگز به واقعيت تبديل نخواهد شد مگر اينكه رژيم اسرائيل به معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي بپيوندد كه همچنان از امضاي آن طفره مي رود.

