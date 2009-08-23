مدرک تحصیلی برای وزرا شرط نیست/ نیازی به بررسی مدرک وزرا نیست

محسن کوهکن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مدارک تحصیلی برای وزرای پیشنهادی شرط نیست لذا به همین دلیلی نیازی به بررسی این مدارک وجود ندارد.

وی اضافه کرد: تنها در صورتی که در سخنرانی و هنگام ارائه و دفاع از برنامه ها، وزرایی به مدرک تحصیلی خود اتکا کنند تنها در صورتی که شک و شبهه ای در این زمینه وجود داشته باشد می توان مدرک تحصیلی را مورد بررسی قرار دارد اما در کل با توجه به اینکه مدرک برای وزرا شرط نیست چندان ضرورتی برای بررسی مدارک تحصیلی وجود ندارد.

کوهکن تاکید کرد: به نظر من وزرای پیشنهادی حتی اگر در معرفی برنامه های خود مدارج تحصیلی را نیز ذکر کنند به نظر نمی رسد چیز غیر واقعی از سوی آنها بیان شود.

این نماینده مجلس درباره احتمال عدم رای مجلس به برخی وزرا به مهر گفت: با توجه به اینکه بسیاری از وزرای پیشنهادی جدید هستند نمی توان نظری در این مورد بیان کرد و معمولا اظهار نظرها در این زمینه گمانه زنی است.

کوهکن ادامه داد: وقتی مجموعه کابینه افرادی هستند که سابقه فعالیت در گذشته را دارند اساسا نمایندگان به پیشینه و عملکرد آنها نگاه می کنند. درباره کابینه دهم نیز چنین موضوعی وجود دارد و 21 وزیر معرفی شده تماما دارای سوابق فعالیتی در گذشته هستند.

وی اضافه کرد: از میان 21 وزیر معرفی شده 8 وزیر در کابینه نهم نیز حضور داشتند و مابقی جدیدا معرفی شده اند. بنابراین نمایندگان با مذاکرات و تعاملاتی که با وزرای پیشنهادی ایجاد می کنند تصمیم نهایی را برای رای مثبت یا منفی می گیرند.