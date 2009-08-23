برنامه تل آویو برای اجرای بزرگترین طرح شهرک سازی در بیت المقدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، به موجب این طرح مجوز ساخت 104 واحد مسکونی در محله "معاله دیوید" که منطقه ای در میان محله های عربی است صادر می شود.

شهرداری بیت المقدس در اولین فرصت نشستی را برای صدور مجوز ساخت این واحدهای مسکونی برگزار می کند.

این واحدهای مسکونی درصورت ساخته شدن با دیگر منطقه صهیونیست نشین در بیت المقدس شرقی یعنی "معاله زیتم" در ارتباط خواهد بود. که در مجموع این دو محله 200 خانواد یهودی را در خود جا می هد.

این در حالی است که در روزهای گذشته خبرهایی درباره موافقت رژیم صهیونیستی با توقف شهرک سازی در سرزمین های فلسطینی منتشر شده بود.

در همین رابطه، وزیر امور خارجه افراطی کابینه نتانیاهو در تداوم تناقض گوییهای مقامهای رژیم صهیونیستی مدعی احتمال توقف شهرک سازی در سرزمینهای اشغالی شد.

"آویگدور لیبرمن" با اعلام توقف ساخت و ساز در شهرکهای صهیونیست نشین در عین حال تاکید کرد: اسرائیل این وضع را در بلند مدت نخواهد پذیرفت.

اما در حالی که در هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی، همگی مخالف توقف کامل شهرک سازی مورد درخواست آمریکا هستند اما درباره میزان این مخالفت و چگونگی پیشبرد این راهبرد، اختلافاتی در درون دولت بنیامین نتانیاهو بروز کرده است.

درخواست دولت باراک اوباما از رژیم اسرائیل برای "توقف کامل" تمام فعالیتهای شهرک سازی، با واکنشهایی روبرو شد.

گرچه این واکنشها، بسیار به هم نزدیک بود و همگی حکایت از مخالفت با توقف کامل بود، اما در نوع رویکرد به این مسئله اختلافاتی در درون هیئت حاکمه اسرائیل علاوه بر وجود اختلافات میان واشنگتن و تل آویو، بروز کرد.

در این بین، شخص بنیامین نتانیاهو مخالف توقف کامل شهرک سازی است، اما بر آن است تا با بخشی از خواسته آمریکا کنار بیاید.