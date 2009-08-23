به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک ماه قبل و پس از پایان مسابقات کاراته قهرمانی جوانان کشور، از سوی عبدالمحمدی سرمربی تیم ملی جوانان مهران بهنام فر و علیرضا کتیرایی به عنوان اعضای کادر فنی به فدراسیون معرفی شدند.

از آن زمان تاکنون بحث و انتقادات فراوانی به حضور یا عدم حضور این دو مربی در کاراته مطرح شد تا اینکه روز شنبه در جلسه ای با حضور سرپرست فدراسیون، مدیر تیم های ملی ، مشاور فدراسیون و مربیان تیم ملی جوانان برگزار شد این دو نفر به طور رسمی به عنوان اعضای کادر فنی تیم ملی جوانان انتخاب و معرفی شدند.

قرار است بهنام فر و کتیرایی از روز دوشنبه در تمرینات تیم ملی کاراته جوانان شرکت کنند. ضمن اینکه محمدرضا فضلی هم به عنوان مربی بدنساز تیم ملی انتخاب و معرفی شد.

تیم های ملی کاراته جوانان و امید خود را برای حضور در مسابقات جهانی مراکش آماده می کنند.