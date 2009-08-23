  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۰۸

با موافقت فدراسیون /

کادر مربیان تیم‌کاراته جوانان معرفی شد/ بهنام‌فر و کتیرایی درکادر فنی

کادر مربیان تیم‌کاراته جوانان معرفی شد/ بهنام‌فر و کتیرایی درکادر فنی

پس از گذشت یک ماه از معرفی دو عضو سابق تیم ملی کاراته به عنوان مربی تیم ملی جوانان، فدراسیون با حضور این دو موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک ماه قبل و پس از پایان مسابقات کاراته قهرمانی جوانان کشور، از سوی عبدالمحمدی سرمربی تیم ملی جوانان مهران بهنام فر و علیرضا کتیرایی به عنوان اعضای کادر فنی به فدراسیون معرفی شدند.

از آن زمان تاکنون بحث و انتقادات فراوانی به حضور یا عدم حضور این دو مربی در کاراته مطرح شد تا اینکه روز شنبه در جلسه ای با حضور سرپرست فدراسیون، مدیر تیم های ملی ، مشاور فدراسیون و مربیان تیم ملی جوانان برگزار شد این دو نفر به طور رسمی به عنوان اعضای کادر فنی تیم ملی جوانان انتخاب و معرفی شدند.

قرار است بهنام فر و کتیرایی از روز دوشنبه در تمرینات تیم ملی کاراته جوانان شرکت کنند. ضمن اینکه محمدرضا فضلی هم به عنوان مربی بدنساز تیم ملی انتخاب و معرفی شد.

تیم های ملی کاراته جوانان و امید خود را برای حضور در مسابقات جهانی مراکش آماده می کنند.

کد مطلب 934188

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها