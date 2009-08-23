هشدار گروههای صلح طلب درباره تداوم شهرک سازی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، گروه صلح اکنون در گزارش خود آورده است که مهاجران رژیم صهیونیستی برای ادامه شهرک سازی در کرانه باختری متوسل به اقدامات گوناگون می شوند.

این گروه مدافع صلح در گزارش خود می افزاید: رژیم صهیونیستی طی چند ماه اخیر بر اساس طرح های قدیمی خود به توسعه شهرک سازی ادامه داده است که این طرحها طی سالهای گذشته به تصویب وزارت جنگ رسیده اند.

صلح اکنون در گزارش خود می نویسد که رژیم صهیونیستی به دنبال استفاده از طرحهای جدید برای توسعه شهرک سازی در کرانه باختری و بیت المقدس نیست زیرا در آن صورت مجبور به تایید برنامه های خود از سوی وزارت جنگ نخواهد شد.

بر اساس این گزارش توسعه 596 شهرک جدید در نیمه اول سال 2009 آغاز شده است.

نتانیاهو درخواست آمریکا و بیشتر کشورهای اروپایی را برای توقف کامل شهرک سازی رد کرده و همین امر منجر به افزایش تنش ها میان رژیم صهیونیستی و آمریکا شده است.

در همین حال ابومازن چندین بار اعلام کرده که تنها در صورت توقف شهرک سازی اسرائیل حاضر به از سرگیری مذاکرات صلح با مقامات رژیم صهیونیستی خواهد شد.

گفته می شود که افزایش 60 درصدی ساخت و ساز در مناطق فلسطینی تائیدی بر بی اعتنایی این رژیم به قوانین بین المللی به سبب حمایتهای غرب است.