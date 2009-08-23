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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۳۲

مهدی چمران:

ایران نیازی به مکتب غرب زده سکولار ندارد

ایران نیازی به مکتب غرب زده سکولار ندارد

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای عالی استانها گفت: کشور و مردم ایران اسلامی با تکیه به امام و ولایت فقیه نیازی به مکتب غرب زده سکولار ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر در شهمیرزاد، مهدی چمران شامگاه شنبه در مراسم یادواره شهدای شهمیرزاد با بیان اینکه سرانجامی جزء سرنگونی در انتظار یاوه گویان علیه انقلاب نیست، گفت: بعضی ها می گویند دین اسلام و شهدا برای خانه هاست که این نظرها بی منطق و مضحک است.

وی تاکید کرد: کشور ما به گونه ای نیست که بتوانیم کشوری سکولار و لائیک باشیم، چون نیاز واقعی کشور ایران، دین اسلام محسوب می شود و این مکتبهای غرب زده هیچ قرابتی با دین اسلام ندارند.

چمران با اشاره به اینکه شهدا، زنده و جاوید هستند، اظهار داشت: قطعا اگر راه شهدا را گم کنیم در فتنه های زمانه گم خواهیم شد.

رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه ما باید از راه امام، شهدا و ولایت فقیه دور نشویم، بیان کرد: باید بدانیم که اسلام و قرآن تا روز قیامت پایدار است.

رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه ما اگر اسلام واقعی داشته باشیم، مخالفان انقلاب و کشور ما دشمنان همیشگی ما محسوب می شوند، گفت: این امر قابل تغییر نیست، چون ما برای همیشه ادامه دهنده راه امام، ولایت فقیه و شهدا هستیم.

وی با تاکید بر زنده نگه داشتن یاد امام و شهدا اظهار داشت: چه در طوفانهای حوادث اخیر و چه در طول عمر سی ساله انقلاب همین اعتقاد به ولایت فقیه و ادامه دادن راه امام حسین و شهدا توانسته ما را از هجمه های دشمن نجات دهد.

وی ملت ایران را ملتی ثروتمند در تمامی امور معنوی و سرمایه ای خواند و عنوان کرد: ما ملت باید صفتهای با ارزشمان را خودمان برای خودمان خرج کنیم و راه شهدایمان را ادامه دهیم.

رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه دین اسلام جامع ترین مبنای پرورش انسان است، گفت: در جنگ 33 روزه لبنان و جنگ بی رحمانه ی غزه، اسلام گرایی کشورهای مسلمان واقعی چون ایران، لبنان و حتی ترکیه، نشان داد اسلام می تواند راه ها و گره هایی را در عصر حاضر باز کند که هیچ ایده غربی نمی تواند با آن رقابت کند.

کد مطلب 934191

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