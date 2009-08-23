شماره 85 ماهنامه "صنعت سینما" با پرونده پستچی آمد

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره گفتگوهایی با حسن فتحی درباره فیلم تازه‌اش، رویا تیموریان، امیر جعفری بازیگران و سایر عوامل این فیلم چاپ شده، بیشتر نقدهای شماره مردادماه "صنعت سینما" درباره این فیلم سینمایی است.

گزارش تولید فیلم‌های سینمایی "یک گزارش واقعی"، "عصر روز دهم" و "صبح روز هفتم" ، گفتگو با مرضیه برومند درباره مجموعه "همه بچه‌های من"، معرفی کتاب‌های سینمایی به بازار آمده، گزارش تولید فیلم سینمایی " نیویورک از جزء به کل" و "خواستگاری" معرفی فیلم "همسر مسافر زمان"، "جولی و جولیا"، گزارش کارگردانی "شانگهای"، "مقصد نهایی" وگفتگو با رابرت رودریگز کارگردان فیلم "کوچولوها" و نقد و تحلیل فیلم‌های خارجی که از شبکه‌های مختلف پخش شده‌اند از دیگر بخش‌های این شماره ماهنامه "صنعت سینما" است.

شماره 85 ماهنامه "صنعت سینما" 132 صفحه و قیمت آن 1500 تومان است.