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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۵۰

شماره 85 ماهنامه "صنعت سینما" با پرونده پستچی آمد

شماره 85 ماهنامه "صنعت سینما" با پرونده پستچی آمد

شماره پانزدهم مردادماه ماهنامه "صنعت سینما" با پرونده‌ کامل فیلم سینمایی "پستچی سه بار در نمی‌زند" به کارگردانی حسن فتحی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره گفتگوهایی با حسن فتحی درباره فیلم تازه‌اش، رویا تیموریان، امیر جعفری بازیگران و سایر عوامل این فیلم چاپ شده، بیشتر نقدهای شماره مردادماه "صنعت سینما"  درباره این فیلم سینمایی است.

گزارش تولید فیلم‌های سینمایی "یک گزارش واقعی"، "عصر روز دهم" و "صبح روز هفتم" ، گفتگو با مرضیه برومند درباره مجموعه "همه بچه‌های من"، معرفی کتاب‌های سینمایی به بازار آمده، گزارش تولید فیلم سینمایی " نیویورک از جزء به کل" و "خواستگاری" معرفی فیلم "همسر مسافر زمان"، "جولی و جولیا"، گزارش کارگردانی "شانگهای"، "مقصد نهایی" وگفتگو با رابرت رودریگز کارگردان فیلم "کوچولوها" و نقد و تحلیل فیلم‌های خارجی که از شبکه‌های مختلف پخش شده‌اند از دیگر بخش‌های این شماره ماهنامه "صنعت سینما" است.

شماره 85 ماهنامه "صنعت سینما" 132 صفحه و قیمت آن 1500 تومان است. 

کد مطلب 934192

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