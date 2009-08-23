رمضان؛ فرصتی برای شناساندن اسلام به غیرمسلمانان

انتقاد مسلمانان ایتالیا از اجبار کارگران به نوشیدن مایعات در ماه رمضان

در سندی که از سوی اتحادیه کارگران و انجمنهای کشاورزان ایتالیا تصویب شده و قرار است به زودی میان کشاورزان محلی توزیع شود به کارگران مسلمان توصیه شده در گرمترین ساعات روز در ماه رمضان مایعات بنوشند، توصیه‌ای که به شدت مورد انتقاد بزرگترین گروه اسلامی ایتالیا قرار گرفت.

اتحادیه کارگران و انجمنهای کشاورزان از کارگران و کشاورزان بخش کشاورزی شهر مانتوا واقع در استان لومباردیا در شمال ایتالیا، به منظور پرهیز از اخراج شدن از کار خود در طول روز در ماه رمضان آب بنوشند تا از خطر حمله قلبی و کاهش شدید آب بدن که تبعات مهلکی دارد در امان بمانند.

بسیاری از مهاجران مسلمان از شمال آفریقا برای چیدن میوه ها و سبزیجات در فصل درو در این شهر استخدام شده اند، به طوری که فصل برداشت محصول امسال مقارن با ماه رمضان شده که در اروپا از جمعه آغاز می شود.

این درحالی است که حمزه پیکاردو دبیر سابق اتحادیه انجمنهای اسلامی ایتالیا به عنوان بزرگترین گروه اسلامی ایتالیا اظهار داشت: ممانعت از مسلمانان برای روزه داری نقض جدی قانون اساسی ایتالیا است. راه های دیگری هم برای کمک به کارگران مسلمان در طول ماه مبارک رمضان وجود دارد تا به جای اجبار آنها به نوشیدن آب و مایعات در پیش گرفته شود. کارفرمایان می توانند به مسلمانان اجازه دهند که کار خود را زودتر آغاز کرده، در گرمترین ساعات روز به استراحت بپردازند و کار فیزیکی کمتری از آنها بخواهند.

کمکهای خیریه شیعیان کانادا برای نیازمندان ارسال می‌شوند

ستادی کمکهای خیریه مرکز اسلامی شیعه اثنی عشری جعفری در تورنتو که هرسال با مشارکت جوانان فعالیت می‌کند امسال در آستانه ماه مبارک رمضان ارسال کمکهای مردمی را به خانواده‌های نیازمند سراسر تورنتو در کانادا آغاز کرده است.

این ستاد که از سوی مسلمانان شیعه کانادا فعال شده است هر سال مبلغی معادل 125 هزار دلار جمع کرده و اقلامی چون برنج، آرد و روغن و کمک هزینه خرید خواربار را به 500 خانواده ارسال می‌کند. داوطلبان دوبار در سال به ارائه کمکهای خیریه مردمی می‌پردازند و در این راه کودکان اسباب‌بازی‌ها و نوجوانان لوازم التحریر برای آغاز سال تحصیلی دریافت می‌کنند تا از هزینه‌های والدین آنها کاسته شود.

داوطلبان از مددکاران اجتماعی نام افرادی را که باید این بسته‌های هدیه را دریافت کنند جویا شده و پس از آن این کمکها برای آنها ارسال می‌شوند. ستاد کمکهای خیریه شیعیان تورنتو در مرکز اسلامی جعفری فعالیت می‌کند و هرسال کمکهای مردمی را از طریق مساجد محلی جمع می‌کند. برخی از اعضای جامعه نیز در برنامه " حمایت از یک خانواده" که هرسال برگزار می‌شود به طور مرتب شرکت می‌کنند.

مسلمانان مقدونیه با برنامه‌های رسانه‌ای به استقبال رمضان می‌روند

مسلمانان مقدونیه همزمان با پخش نخستین برنامه اسلام از تلویزیون و رادیوی آلبانیایی‌زبان این کشور و درج مقالات و اخبار اسلامی در روزنامه به استقبال از ماه مبارک رمضان می‌روند.

رفعت شریفی رئیس انجمن اسلامی جوانان گفت: ما درحال تهیه یک سری از برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی برای ماه مبارک رمضان هستیم.

ماه رمضان امسال همزمان با پخش نخستین برنامه‌های روزانه درباره دین اسلام از تلویزیون خواهد بود. برنامه اسلام و زندگی که برای ماه مبارک رمضان در تلویزیون در نظر گرفته است به امورات روزمره مسلمانان می‌پردازد. این برنامه 40 دقیقه‌ای میزبان علمای برجسته مسلمان از کشور مقدونیه و همچنین کوزوو و آلبانی است.

مسلمانان مقدونیه همچنین درحال تهیه یک سری برنامه‌های رادیویی برای ماه مبارک رمضان هستند. انجمن اسلامی جوانان برنامه عمر خالد خطیب مصری را که باعنوان " با نام تو زندگی می‌کنیم" را که به نامها و صفتهای خداوند می‌پردازد به زبان آلبانیایی ترجمه کرده‌اند که قرار است از 9 ایستگاه رادیویی محلی پخش شود. این برنامه همچنین قرار است به صورت اینترنتی در ایستگاههای رادیویی کشورهای آلبانیایی زبان چون کوزوو، آلبانیا و مقدونیه و همچنین کشورهای اروپایی که جوامع آلبانیایی زبان بیشتری در آن زندگی می‌کنند پخش شود.

ضیافتهای افطاری؛ بستری برای آشنایی غیرمسلمانان با اسلام

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان بسیاری از مسلمانان آمریکایی از این فرصت برای معرفی فرهنگ خود در ایالات متحده استفاده کرده، ضیافتهای افطاری با دعوت از غیرمسلمانان برگزار می‌کنند تا این گروه به درک بهتری از اسلام دست یابند.

افشین شمسی مدیر ارتباطات شورای روابط اسلامی آمریکایی در نیوجرسی گفت: هر سال تعداد مساجدی که ضیافتهای افطاری بین ادیان برگزار می کنند افزایش می یابد چرا که تعداد بیشتری از غیرمسلمانان نسبت به اسلام و فرهنگ اسلامی ابراز کنجکاوی کرده و بسیاری می خواهند اسلام را بشناسند.

اقلیت مسلمانی که در آمریکا زندگی می کنند به واسطه برگزاری رویدادهای فرهنگی اقدام به معرفی چهره حقیقی اسلام به جامعه غیرمسلمان جوامع غربی می کنند.

در کنار برگزاری این رویدادهای فرهنگی کمک به فقرا از سوی مسلمانان نیز نادیده گرفته نمی شود چرا که مسلمانان این منطقه در نظر دارند در طول این ماه 3 هزار بسته غذایی را میان نیازمندان آمریکایی توزیع می کنند.

جمعیت 20 میلیونی مسلمان چین طی دو روز به استقبال ضیافت الهی رفتند

میلیونها نفر از مسلمانان در سراسر چین طی دو روز جمعه و شنبه 30 و 31 مرداد ماه به استقبال از ماه مبارک رمضان به عنوان زمان روزه و تعمق معنوی رفته‌اند.

ما گوشینگ کشاورز 48 ساله مسلمان از قومیت هوی در دهکده تانجی در منطقه خود مختار نینگ شیا هوئی گفت: صبحها پس از سحری برای اقامه نماز جماعت به مسجد محلی می‌رود و در آنجا هزاران نفر از مردان مسلمان برای گوش دادن به خطبه‌های امام جماعت و اقامه نماز به جماعت در مسجد حاضر شده‌اند. ماه رمضان برای ماه از اهمیت بسیاری برخوردار است. اعمال نیک و شایسته در این ماه نسبت به ماههای دیگر سال ثواب و ارزش دوچندانی می‌یابند. ما مسلمانان تمام سال را در انتظار فرارسیدن ماه رمضان هستیم.

مسلمانان هوئی تبار چین حدود 2/2 میلیون نفر تخمین زده می‌شوند که این تعداد در منطقه خود مختار نینگ شیا زندگی می‌کنند و یک سوم جمعیت این منطقه را تشکیل داده‌اند. اکثریت آنها از روز شنبه 31 مرداد ماه به استقبال ماه رمضان رفته‌اند، این درحالی است که عده‌ای دیگر از جمعیت مسلمانان چینی ماه رمضان را روز جمعه آغاز کرده‌اند. حدود 12 هزار نفر از مسلمانان در پکن نیز اعلام کردند که ماه رمضان روز شنبه خواهد بود.

جمعیت مسلمانان چین 20 میلیون نفر تخمین زده می‌شود که نیمی از آنها هوی تبار هستند. در برخی از مناطق نینگ شیا ماه رمضان برای میلیونها مسلمان و در استانهای همسایه گانسو، کینگهای و منطقه اویغور نشینها ماه رمضان از جمعه آغاز شده است.

روسیه از عدم کاهش تعداد زائران سفر حج خبر داد

به رغم توصیه‌های بسیاری از کارشناسان و محدود شدن سفر حج در بسیاری از کشورهای اسلامی به علت ممانعت از شیوه آنفلوآنزای نوع A یا ویروس H1N1 تعداد زائران روس خانه خدا نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نمی‌کند.

دمیر غیاث الدین نایب رئیس اول هیئت معنوی منطقه اروپایی روسیه گفت: سهمیه روسیه برای سفر حج 20 هزار نفر است و ما خواستار افزایش پنج هزار نفره این سهم شده‌ایم تا تعداد زائران روسی برای زیارت خانه خدا به 25 هزار نفر برسد.

غیاث الدین در این رابطه تأکید کرد: این محدودیتهای توصیه شده است. سالخوردگان ما افراد قوی هستند که این امر بیشتر در میان قومیت قفقازی مشاهده می‌شود.

عربستان سعودی اعلام کرده باید میلیونها زائری که از سراسر دنیا می‌خواهند به این کشور وارد شوند گواهینامه سلامتی داشته باشند که مشخص کند آنها به هیچ بیماری مزمنی مبتلا نیستند. این اقدام بخشی از تلاشهای عربستان برای مبارزه با ویروس H1N1 است.

سازمانهای خیریه کمکهای مسلمانان امریکایی را دریافت می‌کنند

چندین سازمان غیرانتقاعی برای یاری مسلمانان در ارائه مبالغی که به عنوان خیریه برای ماه مبارک رمضان در نظر گرفته وارد عمل شده تا آنها از کمک به سازمانهایی که در این کشور از اعتبار لازم برخوردار نیستند خودداری کنند.

به دنبال ادعای مبارزه علیه تروریسم که همواره به محدودیت و حتی نقض آزادیهای مدنی مسلمانان امریکایی منتهی شده، چندی پیش دولت امریکا ضربات سختی نیز به خیریه‌ها و خیرین مسلمان وارد کرده است. از این رو مسلمانان امریکایی از مشکلاتی که ممکن است چندی بعد با وزارت دادگستری امریکا مشکل داشته باشند به دنبال یافتن سازمان معتبری برای ارائه کمکهای خیریه خود در ماه مبارک رمضان هستند.

در میان سایر گروهها و سازمانهای غیر انتفاعی که ممکن است در این عرصه فعالیت داشته باشند دو گروهی که می‌توان به آن اشاره کرد برنامه تسهیل خیریه مسلمانان و ابتکار عمل رمضان سازان صدقه جهانی است.

حمایت سازمان کنفرانس اسلامی از نامگذاری روز ضد سلاحهای کشتارجمعی

دفتر دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی از کشورهای عضو این سازمان خواسته از پیشنهاد رئیس جمهوری قزاقستان برای اعلام روز 29 آگوست به عنوان روز مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی حمایت کنند.

وزارت خارجه قزاقستان طی یک بیانیه اعلام کرده است که عربستان سعودی و عمان از ابتکار عمل نورسلطان نظربایوف حمایت کرده‌اند.

در این بیانیه همچنین اشاره شده است که کشورهای آسیای مرکزی روز 6 سپتامبر 2006 بیانیه‌ای امضا کرده و طی آن آسیای مرکزی را منطقه‌ای خالی از سلاحهای هسته ای اعلام کردند. این توافقنامه در قزاقستان و منطقه "سیمیپالاتین" امضا شد، منطقه‌ای که بزرگترین میدان آزمایشهای اتمی بین سالهای 1949 و 1989 در زمان اتحاد جماهیر شوروی بود. در این منطقه در طول 40 سال 400 آزمایش اتمی انجام شد و که روز 29 آگوست سال 1991 با حکم نظربایوف رسماً تعطیل شد.

ائمه جماعات قرقیزستان دانش کافی از اسلام ندارند

مدیر سازمان دولتی امور اسلامی اعلام کرد: 80 درصد از ائمه جماعات قرقیزستان از دانش کارشناسانه و کافی درباره اسلام و معیارهای اسلام براساس شرایط امروز برخوردار نیستند.

خانی بیک عثمان علیوف مدیر سازمان امور اسلامی قزاقستان گفت: در سال 2008 ما تحقیقاتی برای اجرای برنامه اعطای مدرک به ائمه جماعات آغاز کردیم که براساس آن مشخص شد 80 درصد از ائمه جماعات از استانداردهای لازم برای تعریف اسلام براساس شرایط معاصر برخوردار نبوده و دانش کافی درباره اسلام ندارند.

براساس اظهارات این مقام مسئول تعداد مساجد جدیدی که در این کشور ساخته شده طی چهار سال گذشته کاهش یافته، رشد و احیاگری که قرقیزستان از اوایل دهه 1990 تا 2005 شاهد آن بود به پایان رسیده و سیاست از کیفیت به سمت کمیت حرکت کرده است. اخیرا در این کشور تنها مساجدی ساخته شده که تنها تمام نیازهای زیر ساختی برای فعالیت را دارند اما امام جماعت آنها از دانش کافی برخوردار نیستند.

رویکرد ضداسلامی دولت فرانسه عامل رشد اسلام‌هراسی است

به رغم اینکه جامعه مسلمانی که در فرانسه زندگی می‌کند بزرگترین جامعه مسلمان اروپا محسوب می‌شود حملات اسلام هراسی طی چند سال گذشته در این کشور افزایش یافته به طوری که علاوه بر حملاتی چون آتش سوزی، مسلمانان با موج رویکردهای منفی سیاستمداران و رسانه‌ها نیز مواجه هستند.

افراد متعصب و خرابکار روز چهارشنبه هفته گذشته باز هم به یک مسجد مسلمانان در شرق فرانسه بی حرمتی کرده و دیوارهای ساختمان آن را با شعارهای ضداسلامی پر کردند و سرخوکی را از دیوارهای این مسجد آویزان کردند.

نادین مورانو از نمایندگان پارلمانی محلی که وزیر دوم خانواده ها در دولت نیکولا سارکوزی هم هست این حمله را به عنوان خشونتی غیرقابل قبول توصیف کرد و خواستار روشن شدن کامل جزئیات و شناسایی عاملان آن شد.

منتقدان سیاستهای فرانسه را نمونه روشن نقض حقوق بشر، آزادی دینی و ابراز تعلقات دینی نمی دانند که باید در کشوری که ادعای سکولار بودن دارد تضمین شده باشد. این درحالی است که فرانسه برای حفظ ارزشهای سکولار خود حقوق و آزادی های مسلمانان را نقض می کند. درحالی که براساس اعتقاد تحلیلگران نمی توان به نام آزادی با آزادی مبارزه کرد.

چهارشنبه هفته گذشته یک استخر شنا در پاریس از ورود یک زن مسلمان که لباس شنای پوشیده اسلامی به تن داشت جلوگیری کرد. این در حالی است که مقامات در پاریس در ماه ژوئیه اعلام کرده بودند زنان می توانند با استفاده از این لباس شنای ویژه مسلمانان از تسهیلات این استخر استفاده کنند، اما در ماه آگوست این اجازه برای زن مسلمانی که به استخر مراجعه کرده بود صادر نشد.

روزنامه پاریزین از شکایت یک تازه مسلمان فرانسوی به دادگاه علیه این تصمیم خبر داده است. زن مسلمانی که تنها نام کوچک خود را به عنوان کارول اعلام کرده گفت: این مسئله یک تبعیض واضح است و من تلاش می کنم آن را تغییر دهم و اگر در دادگاه بازنده شدم آنها نمی توانند مرا از فرانسه بیرون کنند.

موضع سارکوزی در این گونه مسائل همواره مورد انتقاد طرفداران حقوق زنان مسلمان و غیر مسلمان قرار گرفته است.

ایوان ریدلی روزنامه نگار مسلمان بریتانیایی در این رابه نوشته است: نخستین اگر سارکوزی به واقع به سرکوبی زنان اهمیت می دهد باید میزان خشونت خانگی علیه زنان فرانسوی را کاهش دهد که قربانیان آن 2 میلیون هستند.

سازمان امداد اسلامی مسلمانان را به کمک به گرسنگان دعوت کرد

سازمان خیریه امداد اسلامی که ستاد ویژه رمضان امسال خود را آغاز کرده است از مسلمانان خواست کمکهای خیریه و زکات و فطریه خود را در ماه مبارک رمضان به این سازمان ارائه داده تا این سازمان بتواند برنامه تأمین غذا برای گرسنگان را تحقق بخشد.

اقبال سنکرانی رئیس سازمان خیریه امداد اسلامی در مراسم افتتاح ستاد رمضان 2009 گفت: این کمکها ما را در تحقق برنامه جهانی تأمین غذا و تغذیه یاری با عنوان" تهیه غذا برای روزه‎‌داران" خواهد کرد.

صدیق خان وزیر بخش کشور در وزارت حمل و نقل ، دیپلماتهایی از سفارتهای پاکستان، کوزوو و مالزی و همچنین نمایندگانی از چندین سازمان غیردولتی در مراسم افتتاح این ستاد شرکت کردند.

سنکرانی گفت: این کمکها در ماه رمضان باعث می‌شود ما بتوانیم برای مردمی که در دوردست ترین دهکده از کامبوج تا زیمبابوه و از اندونزی تا عراق زندگی می‌کنند افطار و سحری تهیه کنیم. سال گذشته با زکاتها، صدقه‌ها و فطریه‌های جمعه توانستیم کمکهای قابل‌توجهی به مردم 54 کشور در طول ماه مبارک رمضان ارائه کنیم.

وی با ترغیب مسلمانان برای شرکت در برنامه‌های پایان دادن به فقر جهانی گفت: موضوع فعالیتهای امسال این است که " شما در ماه رمضان چه چیزی را اهدا می‌کنید؟" در بحران اقتصادی کنونی برای بسیاری از مردم تأمین معاش روزانه دشوار است و کمک به آنها صرف‌نظر از اعتقادات دینی آنها یک وظیفه اخلاقی محسوب می‌شود.

نخستین زن مسلمان به قله کلیمانجارو صعود کرد

رئیس فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران حوزه علم به عنوان نخستین زن مسلمان به قله کوه کلیمانجارو ، بلندترین کوهستان افریقا صعود کرد.

دکتر نادیا اعوادی رئیس فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران حوزه علم روز شنبه به قله کلیمانجارو صعود کرد. این قله با ارتفاع 5892 متر در شمال شرقی تانزانیا واقع شده است.

صعود وی به قله این کوه پس از طی مسیر پنج روزه صورت گرفته و این موفقیت وی را به نخستین زن مسلمانی تبدیل کرده که تاکنون به بلند ترین قله افریقا صعود کرده است. انتظار می‌رود وی تا چند روز آینده به مصر ، کشور خود بازگردد.

این زن مسلمان همچنین اعلام کرده است که سالها در آرزوی رفتن به قله اورست بوده است و در آینده تلاش خود را برای صعود به این قله انجام می‌دهد.

نمایشگاه بین‌المللی محصولات و غذای حلال در چین برگزار شد

نمایشگاه بین‌المللی محصولات غذایی و حلال مسلمانان در جشنواره بین‌المللی تجارت و سرمایه‌گذاری در شهر نینگ‌شیای چین ازیروز دوشنبه 26 مرداد ماه برگزار شده و تا اول شهریور ماه ادامه دارد.

این نمایشگاه دربرگیرنده عرصه‌های مختلفی چون غذای حلال و محصولات اسلامی است. محصولات ارائه شده بین‌المللی در این نمایشگاه دربرگیرنده تجهیلات و ماشینهای کشاورزی و صنعتی غذایی است.

شهر نینگ شیا به منابع غنی کشاورزی با ویژگی‌های متمایز محلی شهرت دارد و نمایشگاه بین المللی محصولات غذایی حلال اسلامی را برای توسعه این صنعت در چین و فراهم کردن خدمات تجاری بیشتر برای مسلمانان برگزار کرده است.

این نمایشگاه عرضه کننده محصولات 89 کشور از چین و خارج از این کشور است.

در کنار این نمایشگاه اجلاس چهار روزه همکاری بین المللی در صنعت حلال در پایتخت منطقه نینگ شیا هو از روز 27 مرداد ماه برگزار می‌شود. این اجلاس بخشی از جشنواره بین‌المللی تجارت و سرمایه‌گذاری در منطقه خود مختارنینگ شیا هو است. این رویداد سالانه فراهم کننده سکویی مهم برای تاجران غذای حلال و محصولات اسلامی محسوب می‌شود.

چین با داشتن 20 میلیون مسلمان و تاریخ 120 ساله در تولید محصولات غذایی حلال، این نوع محصولات را به سبک زندگی چینی و بخش لاینفکی از فرهنگ خود تبدیل کرده است. برگزاری این جشنواره علاوه بر آنکه می‌تواند نیازهای جمعیت 20 میلیون مسلمان چینی را پاسخ دهد فرصتی برای تجار و فعالان مسلمان در عرصه غذای حلال فراهم می‌کند.

توسعه و پیشرفت صنعت غذای حلال در کشورهای غربی نیز موجب شده بسیاری از غیر مسلمان نیز به این نوع گوشت که بر اساس دستورات دین الهی اسلام ذبح می‌شود توجه کنند و علت آن را علاوه بر بهداشت طعم خوب آن در مقایسه با گوشت غیرحلال عنوان کرده‌اند.

مدارس اسلامی اندونزی با تروریسم مبارزه می‌کنند

صدها مدرسه اسلامی شبانه‌روزی در اندونزی در غرب جاوا جنبشی ضد تروریسم را با هدف ممانعت از نفوذ گروه‌های تروریستی در مدارس آغاز کرده‌اند.

ایمان الحق فقه رئیس دفتر سازمان اسلامی نهضت العلما در غرب جاوا به‌عنوان بزرگترین سازمان اسلامی اندونزی اعلام کرد که این جنبش با حضور صدها مدیر مدارس اسلامی شبانه‌روزی و هزاران دانش‌آموز تشکیل شده است.

ایمان الحق خود رئیس مدرسه اسلامی المیزان گفت: یک هزار مدرسه اسلامی در این منطقه و مناطق اطراف به عضویت این جنبش در آمده‌اند. ما نمی‌خواهیم که مدارس به عنوان بستر رشد دانه‌های ترور باشند. جنبش ما مورد حمایت تمام مدارس این منطقه قرار گرفته است.

همچنین نورالزمان از علمای سازمان اسلامی نهضت العلما اظهار داشت که عدم هوشیاری مدیران مدارس می‌تواند بستری را فراهم کند که این مدارس به علت ریشه‌های قوی فرهنگی خود به بستری برای رشد تروریسم تبدیل شوند، این درحالی است که ما تصدیق می‌کنیم این مدارس پیش از پیوستن به این جنبش نیز میانه‌رو بوده و به فرهنگهای محلی احترام می‌گذارند.