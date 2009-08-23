وزارت صنایع به فکر کاهش تولید و واردات موتورسیکلت باشد

سید محمدرضا ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: از مجموع کل تصادفات درون شهری در استان هرمزگان موتورسیکلت سواران با 86 درصد رتبه اول تصادفات شهری را به خود اختصاص داده اند.

وی بیان کرد: ماموران راهنمایی و رانندگی در شهر بندرعباس و حومه تلاش خود را برای جلوگیری از تردد موتورسیکلت سواران متخلف به کار می گیرد اما حجم انبوه موتورسواران و دسترسی آسان شهروندان به موتورسیکلت سبب شده است راهنمای و رانندگی توان برخورد با تمامی متخلفان موتورسیکلت سواران را نداشته باشد.

ضیایی با بیان اینکه راهنمایی و رانندگی در این زمینه تمام تلاش خود را به کار گرفته است، گفت: در طی چند سال اخیر با حجم انبوهی از موتورسیکلت های متوقف شده در پارکینگ، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی مواجه هستیم اما قیمت ارزان و واردات و تولید بیش از حد این وسیله نقلیه سبب شده بسیاری از متخلفین با خرید موتورسیکلتهای جدید به اعمال ناهنجار خود ارائه دهند.

معاونت راهنمایی و رانندگی هرمزگان ضمن انتقاد از سهولت دسترسی به موتورسیکلت در ایران گفت: وزارت صنایع باید به فکر کاهش تولید و واردات موتورسیکلت باشد تا پلیس راهنمایی و رانندگی با حجم عظیمی از موتورسیکلت سواران متخلف روبرو نشود.

ضیایی عدم فرهنگسازی مناسب در بین موتورسیکلت سواران را یکی از دلایل سهم تخلفات برشمرد و افزود: معاونت راهنمایی و رانندگی هرمزگان می تواند با کمک صدا و سیمای مرکز خلیج فارس نقش مهمی را در فرهنگسازی و جلوگیری از تخلفات داشته باشد.