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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۰۷

در سالجاری ؛

300 نفر از دانش‌آموختگان رشته معدن جذب معادن می‌شوند

معاون منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد امسال 300 نفر از دانش‌آموختگان رشته معدن به‌منظور افزایش ایمنی معادن، در قالب طرح فاجد (فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاهی) جذب معادن کشور می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، غلامرضا نقره گفت: دانش‌آموختگان یاد شده، پس از طی یک دوره آموزشی ایمنی معادن توسط موسسه آموزشی پژوهشی صنایع و معادن، به معادن کشور به‌ویژه معادن استخراجی اعزام خواهند شد.

وی افزود: به‌منظور کاربردی کردن نیروهای مورد نظر برای فعالیت در معادن کشور، کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنایع و معادن، ایمیدرو و موسسه آموزشی پژوهشی بر جذب این نیروها نظارت خواهند کرد.

نقره ادامه داد: در سال گذشته نیز 700 نفر از دانش‌آموختگان رشته معدن در معادن بخش خصوصی کشور جذب شدند.

معاون منابع انسانی ایمیدرو گفت: سازمان توسعه معادن همچنین به منظور توانمند کردن فعالان بخش خصوصی معادن، از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 2000 دوره آموزشی را برای آنان برگزار کرده است.

کد مطلب 934201

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