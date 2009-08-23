به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، غلامرضا نقره گفت: دانش‌آموختگان یاد شده، پس از طی یک دوره آموزشی ایمنی معادن توسط موسسه آموزشی پژوهشی صنایع و معادن، به معادن کشور به‌ویژه معادن استخراجی اعزام خواهند شد.

وی افزود: به‌منظور کاربردی کردن نیروهای مورد نظر برای فعالیت در معادن کشور، کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنایع و معادن، ایمیدرو و موسسه آموزشی پژوهشی بر جذب این نیروها نظارت خواهند کرد.

نقره ادامه داد: در سال گذشته نیز 700 نفر از دانش‌آموختگان رشته معدن در معادن بخش خصوصی کشور جذب شدند.

معاون منابع انسانی ایمیدرو گفت: سازمان توسعه معادن همچنین به منظور توانمند کردن فعالان بخش خصوصی معادن، از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 2000 دوره آموزشی را برای آنان برگزار کرده است.