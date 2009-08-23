نمی توانم نتیجه را پیش بینی کنم / ابراز اطمینان به اخذ رای اعتماد توهین به نمایندگان است

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه شما نماینده مجلس هستید فکر می کنید برای تصدی وزارت رفاه و تامین اجتماعی رای خواهید آورد یا نه، اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی افراد مستقلی هستند و تا آخرین لحظه نمی توان گفت که به کدامیک از گزینه های پیشنهادی برای 21 وزارتخانه رای می دهند .

نماینده مردم کرج در مجلس در عین حال گفت : اگر فردی پیدا شود که از رای اعتماد گرفتن مطمئن باشد و این را قبل از رای نمایندگان بیان کند این موضوع توهین به نمایندگان است.