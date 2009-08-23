دستور آزادی 200 زندانی حماس توسط ابومازن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، منابع نزدیک به ابومازن اعلام کردند که ابومازن به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان دستور آزادی 200 نفر از زندانیان جنبش حماس در کرانه باختری را صادر کرده است.

این منابع افزودند: ابومازن همچنین گفته است که تصمیم وی در راستای فراهم کردن مقدمات لازم برای موفقیت دور جدید گفتگوهای ملی فلسطین در قاهره اتخاذ شده است.

خاطرنشان می شود که حماس موضوع زندانیان سیاسی این جنبش در کرانه باختری را یکی از موانع بر سر راه توافقنامه آشتی ملی فلسطین می داند.

دور جدید گفتگوهای ملی فلسطین در قاهره قرار است 25 آگوست (سوم شهریور) برگزار شود اما برخی منابع فلسطینی از احتمال تعویق آن به پس از عید سعید فطر خبر می دهند.

این منابع همچنین خاطرنشان کردند که ابومازن خطاب به هیئت امنیتی مصر در رام الله که چند روز پیش با وی دیدار کرد گفته است: من به عنوان سخنگوی جنبش فتح به شما می گویم که ما با تمامی شروط و خواسته های حماس موافقیم اما مشروط بر آنکه این جنبش با اصل برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری و ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین در ژانویه 2010 موافقت کند.

گفتنی است هیئت امنیتی مصر اظهارات ابومازن را به "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس منتقل کرده و در انتظار واکنش رسمی این جنبش است.