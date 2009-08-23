به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه "نسیم سحری" کاری است از گروه معارف شبکه قرآن و معارف سیما که به تهیه کنندگی پرویز امیری در سحرهای ماه مبارک رمضان همه روزه به مدت 90 دقیقه پخش خواهد شد .

این برنامه شامل آیتمهای مناجات، ادعیه، سخنرانی و نماهنگ است.

ویژه برنامه افطار شبکه قرآن سیما نیز "سفره دوست" نام دارد که در قالب 30 قسمت 70 دقیقه ای به کارگردانی رضا سلسبیل تهیه می شود.

این برنامه تلاشی است تا ضمن پرداختن به ابعاد زندگی قاریان و مؤذنان برتر کشور، مسائل فعالیتهای قرآنی نیز مورد بررسی قرار گیرند .