سعیدلو به احتمال 99 درصد رئیس سازمان تربیت بدنی است

علیرضا دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه گفته می شود علی سعیدلو برای تصدی ریاست سازمان تربیت بدنی ابراز علاقه مندی کرده است ،انتخاب وی به عنوان رئیس این سازمان قطعی است و سایر گزینه هایی که در این روزها مطرح می شود مثل ابوالحسن فقیه، جدی نیستند.

وی با بیان اینکه انتقاد من نسبت به سازمان ورزش این است که انتخاب روسای این سازمان از پایه و اساس به درستی صورت نمی گیرد، تصریح کرد: چرا به ورزشی ها برای ریاست سازمان اعتماد نمی شود و یا افرادی که پس از مدتی کسب تجربه می کنند کنار گذاشته می شوند.

نماینده ایذه و باغملک افزود: به نظر من باید برای ریاست سازمان تربیت بدنی به ورزشی ها اعتماد کنند و اداره این سازمان را به دست افراد ورزشی بسپارند.