تنها مرکز بازسازی ذخایر ماهی کلمه دریای خزر نیازمند بازسازی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی صبح یکشنبه در بازدید از مرکز ماهیان استخوانی کلمه سیجوال بندر ترکمن افزود: عدم وجود کانال آبرسان از ایستگاه پمپاژ اصلی تا کانال آبرسان موجود بر روی استخرهای پرورشی، عدم وجود حصار امنیتی در اطراف مرکز از جمله مشکلات است.

وی اظهار داشت: نبود ژنراتور جهت سالن تکثیر در مواقع قطع برق شهری، نبود چاه عمیق جهت سالن تکثیر و استخرهای پرورش از دیگر مشکلات این مرکز است.

وی خاطرنشان کرد: عدم تناسب سطح زیربنای سالن تکثیر با بیلان مصوب سالانه تولید بچه ماهی در مرکز، عدم اختصاص اعتبار لازم جهت تعمیر و مرمت ساختمان اداری مرکز، نبود استخرهای 0.2 هکتاری جهت ذخیره و نگهداری مولدین از عمده مشکلات این مرکز است.

مدیرکل شیلات گلستان گفت: به رغم مشکلات عدیده امسال حدود هفت هزار مولد کلمه جهت تکثیر نیمه طبیعی از دریا صید و به استخرهای این مرکز آورده شد که این تعداد نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش داشته است.

پاسندی، براهمیت تقویت و توسعه این مرکز تاکید و اعلام کرد: احداث مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی کلمه سیجوال بندرترکمن نیز تحقق عینی یکی از راهکارهای علمی حفظ ذخایر گونه های در حال انقراض ماهیان دریای خزر است.

وی یادآور شد: با عنایت به حجم بالای تولید، رها سازی این بچه ماهیان گسترش و توسعه این روند ضمن حفظ ذخایر دریایی زمینه تثبیت اشتغال صیادان مجاز و افزایش درآمد سرانه آنها را در پی خواهد داشت.

مدیرکل شیلات گلستان، از ادغام هزینه تولید و حقوق پرسنل خدماتی اعلام نارضایتی کرد و گفت: عدم همخوانی امکانات و تجهیزات مرکز کلمه در مقایسه با سایر مراکز بازسازی ذخایر، عدم شیب مناسب بستر استخر و زهکشها که منجر به طولانی شدن تخلیه آب استخرها می شود.