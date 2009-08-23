تصویب آیین نامه تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی در وزارت بهداشت

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آخرین جلسه شورای گسترش و ارزیابی دانشگاههای علوم پزشکی در دوره وزارت بهداشت در دولت نهم که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، موضوع آیین نامه تاسیس مراکز تحقیقاتی بررسی شد.

وی اضافه کرد: آیین نامه تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتی در جلسه گذشته شورا به تصویب رسیده بود و آیین نامه تاسیس مراکز تحقیقاتی غیر دولتی نیز در این جلسه به تصویب نهایی رسید.

ضیایی خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه شورای گسترش، مراکز واجد شرایط برای پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی نیز مورد تصویب قرار گرفتند.

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت گفت: 17 مرکز تحقیقاتی از سوی شورای گسترش وزارت بهداشت به عنوان مراکز واجد شرایط تربیت این گروه از دانشجویان مورد پذیرش قرار گرفته اند و در این جلسه این موضوع مورد تصویب قرار گرفت.