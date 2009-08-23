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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۴۹

زائران هنگام اقامه نماز از سجاده شخصی استفاده کنند

زائران هنگام اقامه نماز از سجاده شخصی استفاده کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر خراسان رضوی با بیان اینکه پوشش کف اماکن مذهبی یکی از مهمترین راه‌های انتقال ویروس آنفلوانزای نوع A است، گفت: به منظور پیشگیری از ابتلا به آنفلوانزای خوکی، زائران از سجاده شخصی استفاه کنند.

علی خوش‌گفتار در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به شیوع آنفلوانزای نوع A افزود: شایعترین راه انقال ویروس آنفلوانزای خوکی تماس با مکانهای آلوده از جمله کف ساختمان، در و دیوار، تماس فرد به فرد، عطسه و سرفه شدید به واسطه پخش ذرات آلوده است.

معاون درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر خراسان رضوی گفت: توصیه می‌شود که افراد دستها را مداوم و خصوصا پس از تماس با افراد و مکانهایی که احتمال آلودگی در آن وجود دارد، بشویند.

خوش گفتار خاطرنشان کرد: لازم است زائران از تماس با افراد مبتلا و دست دادن و روبوسی جدا خودداری کنند.

معاون درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر خراسان رضوی با بیان اینکه امسال 9 هزار نفر از خراسان رضوی به حج تمتع اعزام می شوند، گفت: به دلیل آنکه سفر حج تمتع در فصل سرد سال صورت می‌گیرد ضروری است تا زائران اقدامات پیشگیری ویژه‌ ای را انجام دهند.

کد مطلب 934214

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