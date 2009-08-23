زائران هنگام اقامه نماز از سجاده شخصی استفاده کنند

علی خوش‌گفتار در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به شیوع آنفلوانزای نوع A افزود: شایعترین راه انقال ویروس آنفلوانزای خوکی تماس با مکانهای آلوده از جمله کف ساختمان، در و دیوار، تماس فرد به فرد، عطسه و سرفه شدید به واسطه پخش ذرات آلوده است.

معاون درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر خراسان رضوی گفت: توصیه می‌شود که افراد دستها را مداوم و خصوصا پس از تماس با افراد و مکانهایی که احتمال آلودگی در آن وجود دارد، بشویند.

خوش گفتار خاطرنشان کرد: لازم است زائران از تماس با افراد مبتلا و دست دادن و روبوسی جدا خودداری کنند.

معاون درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر خراسان رضوی با بیان اینکه امسال 9 هزار نفر از خراسان رضوی به حج تمتع اعزام می شوند، گفت: به دلیل آنکه سفر حج تمتع در فصل سرد سال صورت می‌گیرد ضروری است تا زائران اقدامات پیشگیری ویژه‌ ای را انجام دهند.