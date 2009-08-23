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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۱۶

هشت گروه موسیقی محلی در جشنواره رمضان

هشت گروه موسیقی محلی در جشنواره رمضان

جشنواره "رمضان اقوام ایرانی" از 7 شهریور در فرهنگسرای انقلاب و با حضور هشت گروه موسیقی محلی از مناطق مختلف ایران برگزار می شود.

مدیر اجرایی این جشنواره ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : طبق برنامه ریزی های صورت گرفته گروه های موسیقی محلی از ترکمن صحرا، کردستان، خراسان، هرمزگان، بویر احمد، تربت جام و بوشهر در این جشنواره به اجرای برنامه می پردازند که از این میان می توان به گروه هایی چون گروه "قلیچ انوری" ، گروه" استاد پور عطایی" و گروه "برات زاده" اشاره کرد.

 

پژمان جعفری سمرقندی در ادامه افزود: این جشنواره به مدت هشت شب برگزار می شود و علاوه بر اجرای موسیقی محلی، مراسم سحری خوانی، حرکات آئینی و سنتی اقوام و افطار در اقوام مختلف را به مخاطبان معرفی خواهیم کرد.

 

وی همچنین تصریح کرد: این مراسم از یک ساعت پیش از افطار تا ساعت 23 و با همکار سازمان فرهنگی هنری شهرداری برگزار خواهد شد. در کنار این برنامه ها بازارچه ای از محصولات این اقوام نیز ترتیب داده شده که دست آوردهای این اقوام بدون واسطه و توسط خود آنها به بازدیدکنندگان عرضه می شود.

 

گفتنی است مراسم اختتامیه جشنواره"رمضان اقوام ایرانی" 14 شهریور در فرهنگسرای انقلاب برگزار خواهد شد.

کد مطلب 934220

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