به گزارش خبرگزاری مهر، قرآن و عترت، دین و اندیشه، بانک صوتی و تصویری، کتابخانه تخصصی، معارف اسلامی، بانک اشعار، مقالات، فلسفه، آداب و فضایل زیارت، نگارخانه و کلام نور بخشهای پیش بینی شده برای این پایگاه هستند.

این پایگاه اینترنتی به معرفی کلیه اماکن مذهبی و امامزاده ها پرداخته و کاربران می توانند از راه دور به طور مستقیم حرم مطهر امیرالمومنین ، امام حسین (ع)، حضرت علی ابن موسی الرضا (ع)، حضرت اباالفضل العباس (ع) و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) را زیارت کنند.



پایگاه زائرین از طریق آدرس اینترنتی www.zaerin.ir قابل دسترسی است.