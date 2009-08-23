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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۲۷

پایگاه اینترنتی"زائرین" راه‌اندازی شده است

پایگاه اطلاع رسانی "زائرین" به عنوان جامعترین پایگاه اینترنتی مذهبی همزمان با عید فطر از سوی امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرآن و عترت، دین و اندیشه، بانک صوتی و تصویری، کتابخانه تخصصی، معارف اسلامی، بانک اشعار، مقالات، فلسفه، آداب و فضایل زیارت، نگارخانه و کلام نور بخشهای پیش بینی شده برای این پایگاه هستند.

این پایگاه اینترنتی به معرفی کلیه اماکن مذهبی و امامزاده ها پرداخته و کاربران می توانند از راه دور به طور مستقیم حرم مطهر امیرالمومنین ، امام حسین (ع)، حضرت علی ابن موسی الرضا (ع)، حضرت اباالفضل العباس (ع) و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) را زیارت کنند.

پایگاه زائرین از طریق آدرس اینترنتی www.zaerin.ir  قابل دسترسی است.

کد مطلب 934223

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