رای اعتماد نمایندگان به وزیران در راستای وحدت سه قوه است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس در آغاز جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس، با اشاره به ارائه لیست کابینه از سوی دولت به مجلس گفت: دولت بر اساس قانون لیست اعضای کابینه دهم را همراه با برنامه آنان به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و امروز در آستانه انجام یکی از مهمترین وظایف و مسئولیت های مجلس شورای اسلامی و رای اعتماد به کابینه دهم قرار داریم.

وی گفت: نمایندگان مجلس همانگونه که در پیام به رئیس جمهور شاخص های روشن و برآمده از آموزه های دینی و انقلابی را برای وزیران دولت اسلامی تبیین نمودند با اتکا به خداوند سبحان بر اساس همان شاخص ها و در راستای افزایش اقتدار و توانایی و کارآیی دولت برای ارائه خدمت به ملت عزیز، به نقد و بررسی دقیق اعضای کابینه پیشنهادی خواهند پرداخت و بر اساس مسئولیت خویش تصمیم خواهند گرفت.

ابوترابی فرد افزود: مجلس بر اساس وظیفه قانونی خویش مسئولیت بررسی صلاحیت عمومی وزیران را عهده دار نیست بلکه صلاحیت علمی، دینی، توانایی و شایستگی افراد را بررسی و در همین چارچوب مسئولیت خویش را ایفا خواهد نمود.

وی گفت: همگرایی و اعتقاد به روح کار جمعی سرنوشت دولت را رقم می زند، کابینه جزایر کوچک و جدا از هم نیست و این سخن حقی است، اما دقیقا در این چارچوب همگرایی و اعتقاد به کار جمعی سرنوشت کشور را رقم می زند. اعتقاد به کار جمعی بین 3 قوه وحدت وانسجام آنها در پرتو عموم مستحکم خیمه انقلاب ما به آن وحدت و همگرایی دست می یابیم که ثمره شیرین آن افزایش کارآیی نظام و رضایتمندی مردم خواهد بود.

ابوترابی خاطر نشان کرد: در همین چارچوب و در راستای انتخاب بهترین ها، قانون رئیس جمهور را موظف کرده تا اعضای کابینه را به مجلس که نهاد وحدت ملی است ارائه کند. لذا رای اعتماد نمایندگان مجلس در راستای منافع ملی و نگاه به مصالح کشور در مسیر تحکیم همگرایی و وحدت سه قوه خواهد بود.

ابوترابی ابراز امیدواری کرد: مجلس با الهام از سخن امیرالمومنین که محور وحدت و عقلانیت را دوری از هوا و هوس می دانند ، در پرتو مشعل پرفروغ عقل زمینه انسجام و دستیابی به نقاط مشترک و تصمیمات واحد را فراهم آورد.