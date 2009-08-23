پیوستن کلیه واحدهای معدنی کشور به ایران کد الزامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مسعود سمیعی نژاد با اشاره به اجرای نظام طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات در کشور، گفت: کلیه واحدهای معدنی کشور ملزم به استفاده از ایران کد شده اند.

معاون وزیر صنایع و معادن افزود: با توجه به دستورالعملهای دریافتی از سوی دولت، دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع ومعادن از کلیه واحدهای معدنی درخواست کرده است که براساس مصوبات هیئت وزیران از شناسه ایران کد استفاده کنند.

وی تصریح کرد: کلیه واحدهای معدنی باید برای عضویت در نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا مراجعه و مراحل ثبت نام در این سامانه را طی کنند. از سوی دیگر، دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن نیز پاسخگوی کلیه سئوالات واحدهای معدنی است.

به گفته سمیعی نژاد، سامانه ایران کد در دیدگاه کلی می تواند باعث کنترل بیشتر استانداردهای کالا و نیز جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق شود.

وی اظهار داشت: تولیدکنندگان کالا باید هرچه زودتر نسبت به عضویت در ایران ‌کد و دریافت شناسه کالاهای تولیدی خود اقدام کنند تا مجاز باشند به معاملات خود با دستگاهها یا شرکتهای دولتی بپردازند.

پیش ازاین علی اکبر محرابیان وزیرصنایع ومعادن دردستورالعملی به کلیه شرکتهای تابعه وسازمان صنایع ومعادن استانها آنان را موظف به پیوستن به ایران کدکرده ونظارت براین موضوع رابه ستادتحول صنایع ومعادن محول کرده است.