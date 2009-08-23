وب ‌سایت اختصاصی آذریزدی راه ‌اندازی شد

محمد ملک ‌ثابت در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این وب ‌سایت اختصاصی، همزمان با چهلمین روز درگذشت پدر ادبیات کودکان و نوجوانان ایران به کوشش حوزه هنری استان یزد با قالب ‌بندی جدید طراحی و راه‌ اندازی شد.

وی افزود: در این وب ‌سایت اطلاعاتی در زمینه زندگی آذریزدی، تالیفات، دست ‌نوشته‌ ها، مقالات، نقد آثار، آذریزدی از زبان دیگران، گالری عکس، فیلم و ... قابل دسترسی است.

ملک‌ ثابت خاطرنشان کرد: علاقمندان می‌ توانند برای دسترسی به این وب ‌سایت به نشانی اینترنتی www.azaryazdi.ir و برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود به آدرس info@azaryazdi.ir مراجعه کنند.

این مسئول یادآور شد: وب ‌سایت اختصاصی مهدی آذریزدی با حمایت و پشتیبانی حوزه هنری استان یزد طراحی و راه‌ اندازی شده و کلیه حقوق این سایت متعلق به این مرکز خواهد بود.

وی همچنین از رونمایی از تمبر استاد مهدی آذریزدی خبر داد و افزود: این تمبر یادبود نیز همزمان با مراسم چهلمین روز درگذشت این نویسنده فقید توسط استاندار یزد رونمایی شد.

ملک‌ ثابت بیان داشت: این تمبر یادبود با هزینه حوزه هنری یزد و همکاری اداره کل پست استان با هدف نکوداشت یاد و خاطره این نویسنده فقید با تصویر وی منتشر شد.

مهدی آذریزدی، خالق بیش از 35 اثر برای کودکان و نوجوانان در 18 تیرماه سال‌ جاری به دلیل عارضه عفونت ریوی در سن 87 سالگی در بیمارستان آتیه تهران دار فانی را وداع گفت و پس از انتقال به یزد در حسینیه خرمشاه در محله وی به خاک سپرده شد.