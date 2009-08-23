به گزارش خبرنگار مهر، سفر به اتریش یکی از برنامه‌های اروپایی نوشاد عالمیان برای روزهای ابتدایی شهریورماه است که به دنبال لغو حضور وی در کمپ تمرینی آلمان و بنا به دعوت فدراسیون جهانی تنیس روی میز (ITTF) انجام می‌شود.

قرار بود نوشاد عالمیان در آغاز شهریورماه و پس از حضور در پروتور جوانان جهان در مونترال کانادا، در کمپ تمرینی آلمان شرکت کند اما به دنبال لغو سفر این پینگ پنگ باز جوان به این دو کشور، فدراسیون تنیس روی میز بنا به دعوت‌نامه دریافتی از سوی مسئولان(ITTF)، وی را به کمپ تمرینی اتریش اعزام می‌کند.

کمپ تمرینی پینگ‎پنگ‎بازان نخبه جهان از اول تا هفتم شهریورماه در وین اتریش پذیرای پینگ پنگ بازان جوان و نخبه جهان خصوصا نوشاد عالمیان است. بلیط سفر نوشاد به اتریش برای فردا (دوشنبه) تهیه شده است اما درصورت تاخیر در صدور روادید، امکان دارد وی سفر خود را با یک روز تاخیر انجام دهد.

شرکت در دو رقابت بین‌المللی در کشور پرتغال، برنامه بعدی عالمیان است که بلافاصله پس از اتمام برنامه اتریش انجام می‌شود. پروتور تنیس روی میز جوانان جهان همراه با یک دوره تورنمنت بین‌المللی طی روزهای 11 تا 15 شهریورماه در پرتغال برگزار می‌شود.

عالمیان که به تازگی عنوان نخست مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز ایران را به دست آورده است، به عنوان نماینده کشورمان در این دو رویداد شرکت می‌کند.

جمیل لطف الله نسبی به عنوان مربی وی را درسفر به اتریش و پرتغال همراهی می‌کند.