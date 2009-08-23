فشار بین المللی تنها راه توقف تجاوزگری اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، "نیو گوردون" به منظور رهایی رژیم صهیونیستی از مشکلات کنونی خواستار افزایش تحریمهای بین المللی علیه این رژیم و تعلیق همکاری جنبش های اجتماعی و بین المللی با تل آویو شده است.

این درحالیست که مقامات دانشگاه بن گوریون روز گذشته گوردون را محکوم به عبور از خط قرمزهای کنونی کردند.

نیو گوردون بر این باور است که رژیم صهیونیستی به محل تقاطع دو جاده رسیده است و هم اکنون باید تصمیمات مهمی را اتخاذ کند.

وی معتقد است: رژیم صهیونیستی باید خود را از منجلابی که هم اکنون گرفتار آن است، بیرون بکشد.

دانشگاهیان رژیم صهیونیستی همواره انتقادهای خود را از تل آویو به دلیل تبعیض نژادی بسیاری که در آن روی می دهد، ابراز می کنند.

نیو گوردون در کتاب خود نوشته است: بسیاری از مردم بی گناه فلسطینی از نقض حقوق بشر رنج می برند و یهودیان سرزمینهای آنها را به زور اشغال کرده اند.

"اشغالگری رژیم اسرائیل" آخرین کتاب نیو گوردون

وی معتقد است که راه حل دو دولتی تنها راه حل ممکن برای توقف شهرک سازی و پایان دادن به تبعیض های نژادی است که این امر تنها از طریق افزایش فشارهای بین المللی علیه رژیم صهیونیستی امکان پذیر است.

استاد علوم سیاسی دانشگاه بن گوریون گفت: به رغم تلاشهای آمریکا و اتحادیه اروپا برای توقف شهرک سازی، رژیم صهیونیستی همچنان به توسعه شهرک ها ادامه می دهد و محکومیت های جامعه بین الملل علیه این رژیم تاکنون هیچ نتیجه ای نداشته است ولی باید به اشغال سرزمین های فلسطین پایان دهیم.

وی معتقد است که با اعمال تحریمها و فشارهای بین المللی علیه رژیم صهیونیستی فرزندان نسل آینده تل آویو و بیت المقدس می توانند در یک جامعه عاری از تبعیض نژادی زندگی کنند و این تنها راه حل ممکن برای رهایی از ظلم و بیداد کنونی است.

گفته می شود که افزایش 60 درصدی ساخت و ساز در مناطق فلسطینی تائیدی بر بی اعتنایی این رژیم به قوانین بین المللی به سبب حمایتهای غرب است.

در همین حال ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی پیشتر به آمریکا درباره مانع تراشی در برابر شهرک سازی صهیونیستها در کرانه باختری و قدس اشغالی هشدار داده بود.