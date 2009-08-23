2 هزار کیلومتر از شبکه آبرسانی کرمان فرسوده است

محمد تربتی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به لزوم بازنگری و بازسازی شبکه آبرسانی در کرمان اظهار داشت: به دلیل تمام شدن عمر مفید شبکه آبرسانی و بالارفتن تراکم جمعیتی اجرای طرح بازنگری و اصلاح و بازسازی دو هزار کیلومتر از شبکه آبرسانی در استان کرمان ضروری است.

وی با اشاره به اینکه اصلاح شبکه آبرسانی کرمان به 150 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، افزود: در همین راستا دو میلیارد و 400 میلیون تومان برای اصلاح شبکه آبی کرمان اختصاص یافته است و بقیه این مبلغ نیز به مرور اختصاص می یابد.

تربتی عنوان کرد: افزایش تراکم جمعیتی شهرها و افزایش ساخت و سازها در کنار فرسودگی شبکه موجب ضرورت اجرای این طرح شده است.

وی با اشاره به کاهش تولید آب در کرمان خاطرنشان کرد: خشکسالی های اخیر موجب کاهش دبی آب در مناطق مختلف استان کرمان شده است و در صورت ادامه این روند در آینده ای نزدیک با محدودیت بیشتر منابع آب در استان مواجه خواهیم شد.

تربتی افزود: کم آبی در مناطق مختلف استان به خصوص در شهرستانهای جنوبی وجود دارد و برای حل این مشکل باید فرهنگ صرفه جویی در استان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.