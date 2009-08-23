همایش "بحران معنویت در جهان معاصر" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سمینار با حضور "خانم حوا او بویاغریبا" معاون وزیر زنان غنا و بیش از دویست نفراز استادان علوم دینی، شخصیتهای فرهنگی، وهیئت امنای سازمانهای مردم نهاد زنان مسلمان غنا (فومواک) و سازمان بانوان کاتولیک و سازمان زنان متودیست و سازمان زنان احمدیه برگزار شد.

در این سمینار یک روزه مسلمانان و مسیحیان که اکثریت اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدارس دینی بودند، دیدگاههای خود را پیرامون موضوع مذکور بیان نمودند.

در این مراسم خانم "مسی امبه ادویویع" عضو هیئت علمی دانشگاه لگون رشته ادیان مسیحیت با عرض خوشامد گویی به اعضای هیئت علمی و مدیران سازمانهای زنان مردم نهاد از برگزاری برنامه‌های ارزنده و مفید در زمینه خانواده، تشکر کردن و گفت: ما بایستی از این فرصتها در جهت ارتقای ابعاد معنوی و فکری مسلمانان و مسیحیان استفاده کنیم و در جهت اتحاد و همبستگی پیروان دو دین الهی با داشتن مشترکات فراوان تلاش کنیم.

در ادامه این مراسم خانم "روزمری امینگا حیفان اتیگو" استاد دانشگاه لگون در سخنانی اظهار داشت: عموما وقتی صحبت از معنویت مطرح می‌شود، بایستی ابتدا صداقت را مد نظر داشته باشیم، و چه مسلمان و چه مسیحی بایستی واجبات خواسته شده در دینمان را انجام دهیم.

سپس سرکار خانم "دکترفاطمه سلیمان" عضو هیات علمی دانشگاه لگون ورئیس یکی از سازمانهای مردم نهاد آکرا، در خصوص معنویت و اقتصاد و تأثیر آن بر خانواده از دیدگاه اسلام سخن گفت.