ایجاد اولین باکتری تراریخته برای درمان بیماریهای روده ای

به گزارش خبرگزاری مهر، در حدود پنج درصد از جمعیت جهانی از بیماریهای روده ای مثل سندروم روده تحریک پذیر و زخم روده رنج می برند.

به همین منظور محققان مدرسه پزشکی دانشگاه East Anglia برای اولین بار نوع تراریخته ای از باکتری Bacteroides ovatus را ایجاد کردند که می تواند با استفاده از قند این آسیبهای روده ای را درمان کند. این باکتری به صورت عادی در روده انسان زندگی می کند.

دانشمندان انگلیسی این باکتری اصلاح ژنتیکی شده را به مدت 18 ماه بر روی موشها آزمایش کردند و به نتایج مثبتی دست یافتند.

براساس گزارش رویترز، این "باکتری تراریخته" مستقیما در تماس با قند در سلولهای آسیب دیده نوعی پروتئین دارویی فعال را آزاد می کند. این پروتئین، فاکتور رشد KGF-2 نام دارد که با کاهش خونریزی و التهاب دیواره های روده، این التهابها را ترمیم و حتی از بروز مجدد علائم بیماری پیشگیری می کند.