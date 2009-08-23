80 میلیون قطعه بچه ماهی استخوانی در دریای خزر رهاسازی می شود

به گزارش خبرگار مهر در گرگان، ولی الله صاحلی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در بندرترکمن افزود: این درحالیست که میزان مصوب مرکز کلمه 50 میلیون قطعه از انواع بچه ماهیان استخوانی شامل سفید، کپور و کلمه در سال جاری است.

وی اظهار داشت: انتظار می رود در سال جاری بیش از 80 میلیون قطعه رهاسازی دست یابیم که این تولید 60 درصد بیشتر از میزان مصوب در سال 88 بوده و نسبت به بیلان گذشته 180 درصد افزایش نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: تجهیز و اعزام اکیپهای صیادی جهت صید به رودخانه ها و دریا برای تامین مولدین کلمه، کپور، سفید و انتقال آنها به مرکز از جمله فعالیتهای این مرکز است.

به گفته صالحی، راه اندازی سالن تکثیر مرکز جهت تکثیر مصنوعی و تولید لارو ماهی سفید و کپور دریایی از دیگر فعالیتهای این مرکز در سال جاری است.

رئیس مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی کلمه سیجوال بیان داشت: در بخش تغذیه و غذای زنده به تهیه فرمول غذایی و برآورد میزان غذای کنسانتره مورد نیاز براساس بیلان در نظر گرفته شده فعالیتهایی در این مرکز صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: اختصاص چند واحد از استخرها با مساحت کمتر جهت کشت و تولید فنی و انتقال آن به استخرهای پرورش جهت تامین غذای زنده از مهمترین تلاشهای صورت گرفته در این مرکز است.