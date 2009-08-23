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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۴۸

80 میلیون قطعه بچه ماهی استخوانی در دریای خزر رهاسازی می شود

80 میلیون قطعه بچه ماهی استخوانی در دریای خزر رهاسازی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی کلمه سیجوال گفت: در سال جاری 80 میلیون قطعه بچه ماهیان استخوانی در دریای خزر رهاسازی می شود.

به گزارش خبرگار مهر در گرگان، ولی الله صاحلی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در بندرترکمن افزود: این درحالیست که میزان مصوب مرکز کلمه 50 میلیون قطعه از انواع بچه ماهیان استخوانی شامل سفید، کپور و کلمه در سال جاری است.

وی اظهار داشت: انتظار می رود در سال جاری بیش از 80 میلیون قطعه رهاسازی دست یابیم که این تولید 60 درصد بیشتر از میزان مصوب در سال 88 بوده و نسبت به بیلان گذشته 180 درصد افزایش نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: تجهیز و اعزام اکیپهای صیادی جهت صید به رودخانه ها و دریا برای تامین مولدین کلمه، کپور، سفید و انتقال آنها به مرکز از جمله فعالیتهای این مرکز است.

به گفته صالحی، راه اندازی سالن تکثیر مرکز جهت تکثیر مصنوعی و تولید لارو ماهی سفید و کپور دریایی از دیگر فعالیتهای این مرکز در سال جاری است.

رئیس مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی کلمه سیجوال بیان داشت: در بخش تغذیه و غذای زنده به تهیه فرمول غذایی و برآورد میزان غذای کنسانتره مورد نیاز براساس بیلان در نظر گرفته شده  فعالیتهایی در این مرکز صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: اختصاص چند واحد از استخرها با مساحت کمتر جهت کشت و تولید فنی و انتقال آن به استخرهای پرورش جهت تامین غذای زنده از مهمترین تلاشهای صورت گرفته در این مرکز است.

کد مطلب 934239

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