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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۵۳

رشیدی در گفتگو با مهر:

تغییر الگوی ترافیکی در ماه رمضان باعث کاهش آلودگی هوا شد

تغییر الگوی ترافیکی در ماه رمضان باعث کاهش آلودگی هوا شد

مدیر کل کنترل کیفیت هوای تهران از تغییر الگوی ترافیکی در ماه رمضان و تاثیر آن بر کاهش آلودگی هوا خبر داد.

دکتر یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این تغییر الگوی ترافیکی گفت: در یکی دو روز اخیر وزش باد را نیز در تهران شاهد هستیم که به خودی خود باعث کاهش آلودگی هوا شده است با این حال به خاطر ماه مبارک رمضان و تغییر ساعت حرکت مردم بخشی از بار ترافیکی تغییر کرده و همین مسئله باعث کاهش آلودگی شده است.

این کارشناس آلودگی هوا همچنین اضافه کرد: امروز صبح یکشنبه منوکسید کربن و ذرات معلق به عنوان دو آلاینده هوای تهران شاخصهای سالمی را تجربه کردند که البته به جز در ایستگاههای قلهک، آزادی و امام خمینی در بقیه ایستگاهها شاخص آلاینده ها پایین تر از حد استاندارد گزارش شده است.

رشیدی با اشاره به شاخص منوکسید کربن متوسط این آلاینده را 48 اعلام کرد و افزود: ذرات معلق هم 77 است با این حال به نظر می رسد تا پایان ماه رمضان وضعیت آلودگی هوا به نسبت بهتر شود و با کاهش حجم آلاینده ها مواجه باشیم.

مدیر کل کنترل کیفیت هوای تهران به شروع به کار مدارس و افزایش حجم سفرهای شهری در مهر ماه به عنوان اوج آلودگی در هوای تهران اشاره کرد و پیشاپیش نسبت به خطرات آن هشدار داد.

کد مطلب 934240

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