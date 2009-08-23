تغییر الگوی ترافیکی در ماه رمضان باعث کاهش آلودگی هوا شد

دکتر یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این تغییر الگوی ترافیکی گفت: در یکی دو روز اخیر وزش باد را نیز در تهران شاهد هستیم که به خودی خود باعث کاهش آلودگی هوا شده است با این حال به خاطر ماه مبارک رمضان و تغییر ساعت حرکت مردم بخشی از بار ترافیکی تغییر کرده و همین مسئله باعث کاهش آلودگی شده است.

این کارشناس آلودگی هوا همچنین اضافه کرد: امروز صبح یکشنبه منوکسید کربن و ذرات معلق به عنوان دو آلاینده هوای تهران شاخصهای سالمی را تجربه کردند که البته به جز در ایستگاههای قلهک، آزادی و امام خمینی در بقیه ایستگاهها شاخص آلاینده ها پایین تر از حد استاندارد گزارش شده است.

رشیدی با اشاره به شاخص منوکسید کربن متوسط این آلاینده را 48 اعلام کرد و افزود: ذرات معلق هم 77 است با این حال به نظر می رسد تا پایان ماه رمضان وضعیت آلودگی هوا به نسبت بهتر شود و با کاهش حجم آلاینده ها مواجه باشیم.

مدیر کل کنترل کیفیت هوای تهران به شروع به کار مدارس و افزایش حجم سفرهای شهری در مهر ماه به عنوان اوج آلودگی در هوای تهران اشاره کرد و پیشاپیش نسبت به خطرات آن هشدار داد.