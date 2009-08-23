اعلام نتایج آزمون زبان وزارت بهداشت تا 9 شهریور ماه

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد: اولین دوره آزمون زبان MHLE با حضور یک هزار داوطلب برگزار شده است و شرایط ثبت نام نوبت دوم در هفته دوم شهریور اعلام می شود.

ثبت نام اینترنتی برای نوبت های بعدی از 9 شهریور به بعد و پس از اعلام نتایج آزمون نوبت اول فعال خواهد شد. شرایط ثبت نام در نوبت های بعدی در اطلاعیه های مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت به اطلاع داوطلبان می رسد.

به گزارش مهر، آزمون زبان عمومی MHLE یا Ministry of Health Language Exam برای اولین بار از سوی وزارت بهداشت برای افراد داوطلب به منظور ارزیابی توان داوطلب در زمینه تسلط به درک مطلب شنیداری، دستورزبان، واژگان زبان انگلیسی، خواندن و درک مطلب برگزار شده است.

این آزمون در نوبت های بعدی در روزهای 10 مهر و 29 آبان در سالن همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.