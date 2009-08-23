جبر و اختیار از نگاه فلسفی

آزادی اراده عنوانی چالش برانگیزاست و بر خلاف عنوانش که به اراده اشاره دارد به گزینشها و اعمال انسان توجه نشان می دهد. پرسشهای محوری در این باب بدین قرارند: عمل ( یا انتخاب ) آزدانه به چه معنا است؟ و مسئولیت اخلاقی برای عمل ( یا انتخاب) به چه معنا است؟ این دو پرسش البته بجد به یکدیگر منوط و مربوطند چرا که آزادی عمل برای مسئولیت اخلاقی لازم و ضروری است هرچند کافی نیست.

فیلسوفان البته پاسخهایی بجد متفاوت به این پرسشها داده اند. پاسخهای آنها همچنین پاسخ به این پرسشها را نیز در بر می گیرد: آیا ما عاملانی آزاد هستیم؟ آیا ما می توانیم برای هر چه که انجام می دهیم مسئول باشیم؟ به این دو پرسش نیز پاسخهای گوناگونی داده شده اند از آری و آری گرفته تا نه و نه و از شاید و ممکن است تا به یک معنا آری و به معنایی دیگر نه . در این میان پاسخ بلی – خیر بندرت رخ می دهد هرچند که پاره ای از پروتستانها بدان باور دارند و به پرسش اولی جواب آری و به دومی جواب نه می دهند. به افرادی که به هر دو پرسش جواب مثبت می دهد سازگارگرایان می گویند که معتقدند آزادی اراده با موجوبیت گرایی سازگار است.

موجوبیت گرایی دیدگاهی است که بر طبق آن هر امری که رخ می دهد با آنچه که قبلاً انجام شده است تعین می یابد. یعنی امری نیست که بتواند برخلاف آنچه تاکنون رخ داده رخ بدهد. بر طبق دیدگاه سازگارگرایان، آزادی با موجوبیت گرایی سازگار است چرا که آزادی مستلزم آن نیست که به روشهای مشخصی که فرد رفتار می کند یا گزینش می کند محدود شود.

از این رو انسانهای عاقل عادی در شرایط معمولی قادرند به صورت آزادانه ای عمل یا گزینش کنند. یعنی کسی آنها را مجبور به انجام کاری نکرده است. به آنها دارو نخورانده اند یا در زنجیر نیستند و یا در معرض جبری روانشناسانه قرار ندارند. آنها کاملاً آزادند تا عملی را انجام دهند یا اختیاری را صورت دهند حتی اگر شاکله فیزیکی و فیزیولوزی آنها با اموری تعین پذیرد و آنها با مؤلفه های ژنتیکی و آموزش اوان زندگی خود مواجه باشند.

غیرسازگارگرایان اما اذعان می کنند که آزادی قابلیت سازگاری با موجوبیت گرایی را ندارد. آنها تصریح می کنند که اگر موجوبیت گرایی درست باشد آنگاه هر عملی به گونه ای است گویی قبلاً از سوی فردی دیگر تحقق پذیرفته است. آنها تصریح می کنند که انسان نمی تواند در این منظومه برای کاری مسئول شناخته شود. آنها تصور می کنند که سازگارگرایی تنها توجیهی سخیف و بازی با کلمات است. این البته نکته ای است که کانت هم بدان اشاره می کند. یعنی سازگارگرایی از اینکه باورهای عادی ما را در زمینه مسئولیت اخلاقی ثابت کند ناتوان است.

غیرسازگارگرایان اما به نکته ای جالب توجه اشاره می کنند و در این باب به دو گروه تقسیم می شوند. آزادگرایان جواب آری آری به دو پرسش ما می دهند. آنها تأکید می کنند که ما عاملهایی آزاد و از جهت اخلاقی مسئولیم و از این رو موجوبیت گرایان در این زمینه ره خطا پیموده اند. اما مشکل اصلی غیرسازگارگرایان در این زمینه تبیین این نکته است که چرا کذب موجوبیت گرایی از صدق آن بیشتر است.

اما گروه دوم از غیرسازگارگرایان پاسخ نه نه به دو پرسش مذکور می دهند. ایشان با آزادگرایان موافق هستند که صدق موجوبیت گرایی مسئولیت اخلاقی واقعی را تحت الشعاع قرار می دهد اما از این نکته بحث می کنند که خطای موجوبیت گرایی نمی تواند نادیده گرفته شود. به این ترتیب آنها به این موضع می رسند که ما کاملاً آزاد نیستیم و بدین جهت هم کاملاً از جهت اخلاقی مسئول نیستیم. خواه موجوبیت گرایی درست باشد یا اشتباه.

یکی از استدلالهای آنها بدین طریق می تواند خلاصه شود. هنگامی که فردی عملی انجام می دهد. آن فرد این عمل را به شیوه ای که مشی اوست انجام می دهد. بنابراین برای آنکه ما از جهت اخلاقی برای اعمالی مسئول باشیم انسان باید نسبت به این مشی و روش مسئول باشد. یعنی فرد باید خودش علت رفتارش باشد . اما هیچ کس نمی تواند به تمامی مسئول خودش باشد. از این جهت انسان نمی تواند برای همه کارها مسئول باشد.

اگر این استدلال درست باشد استدلالی فربه علیه مسئولیت اخلاقی به نظر می رسد. اما در انسانهای زیادی تجربه انتخاب ناشی از باور به مسئولیتی مطلق است که البته این باور با استدلالهای فلسفی ثابت نمی شود. این باور مبنای عمیق و ثابت مسئله اراده آزاد است هرچند که استدلالهای قوی ای وجود دارند که به نظر نشان می دهند ما نمی توانیم از جهت اخلاقی مسئول باشیم چرا که مؤلفه های روانشناسانه ای قوی وجود دارند که جلو مسئولیت اخلاقی ما قدعلم می کنند.