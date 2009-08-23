شانتینگ یارد در بندر شهید رجایی احداث می شود

محمدرضا اشکریز در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: نبود شانتینگ یارد در بندر شهید رجایی سرعت تخلیه و بارگیری کانتینر را با مشکل مواجه می کند که بر همین اساس طرح احداث شانتینگ یارد با سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بندر اجرا می شود.

وی مبلغ قرارداد ساخت شانتینگ یارد را بیش از 20 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: این دستگاه در مدت 18 ماه و طی دو فاز احداث خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال آینده عملیات احداث این دستگاه به پایان برسد و دستگاه آماده بهره برداری شود.

اشکریز با تاکید بر لزوم مشارکت بیشتر حمل و نقل ریلی در حمل کانتینر از طریق این بندر گفت: به طور قطع سوق پیدا کردن استفاده از حمل و نقل ریلی در جابجایی کانتینر به جای حمل و نقل جاده ای، سرعت و ایمنی جابجایی کالا را افزایش خواهد داد و از حجم ترافیک جاده ای نیز خواهد کاست.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان به طرحهای در دست اقدام در این بخش اشاره کرد و افزود: با بهره برداری از پروژه احداث راه آهن اراضی پشتیبانی مجتمع بندری شهید رجایی، ظرفیت ریلی این بندر دو برابر خواهد شد.

وی اعتبار احداث این طرح را 114 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این طرح هم اکنون با پیشرفت فیزیکی 53 درصدی روبرو است که پیش بینی می شود تا پایان امسال به بهره برداری برسد.