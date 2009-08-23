نتانیاهو درپی فرار از اتهام قاچاق اعضای بدن شهدای فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "بنیامین نتانیاهو" که هم اکنون در اروپا به سرمی برد در نظر دارد در اولین فرصت با سفر به سوئد از مقامات این کشور بخواهد تا با صدور بیانیه ای رسمی گزارش روزنامه آفتون بلادت را محکوم کنند و این در حالی است که استکهلم روز گذشته اعلام کرد به هیچ وجه آزادی سخن در سوئد را زیر سوال نخواهد برد.

در همین رابطه یکی از مقامات کابینه نتانیاهو به روزنامه هاآرتص اطلاع داد که در روزهای اخیر فشار زیادی از سوی مقامات رژیم صهیونیستی بر سوئد وارد شده تا آنها به هر نحو ممکن رژیم اسرائیل را از اتهام قاچاق اعضای بدن شهدای فلسطینی تبرئه کنند، اما سوئد تا کنون پاسخ مثبتی در این زمینه به تل آویو نداده است.

از سوی دیگر، "کارل بیلت" وزیر خارجه سوئد در وبلاگ شخصی خود می نویسد : انتشار گزارشهایی مانند مقاله آفتون بلادت می تواند موجب افزایش احساسات ضد صهیونیستی بشود.

روز سه شنبه 27 مرداد روزنامه سوئدی آفتون بلادت که پر تیراژترین روزنامه این کشور بشمار می رود با انتشار مقاله ای پرده از راز بزرگی برداشت و اعلام کرد که سربازان اسرائیلی بسیاری از فلسطینیان را به قصد قاچاق اعضای بدن آنان کشته اند.

این روزنامه سوئدی در مقاله ای با عنوان "آنان اعضای بدن فرزندان ما را می ربایند" نوشته است: اسرائیلی ها جوانان فلسطینی را درکرانه غربی و نوار غزه می ربایند و بعد از کشتن و برداشتن اعضای بدنشان، اجساد آنان را به خانواده هایشان تحویل می دادند.

این مقاله همچنین این موضوع را به کشف سندیکای جنایتکار قاچاق اعضای بدن ربط می دهد که به تازگی در نیوجرسی آمریکا کشف شد و در ارتباط با پرونده آن چندین خاخام یهودی بازداشت شدند.

این مسئله سبب خشم مقام های اسرائیل شد و دنی آیالون معاون وزیر امور خارجه این رژیم صبح روز پنجشنبه در بیانیه ای از سوئد خواست تا به خاطر این گزارش رسما از تل آویو عذرخواهی و انتشار این مقاله را محکوم کند، اما وزارت خارجه سوئد در پاسخ به این خواسته با انتشار مقاله ای در همین روزنامه اعلام کرد: مطبوعات سوئد آزاد و مستقل هستند و دولت به خود اجازه نمی دهد آنها را از نوشتن عقاید خود بر حذر دارد.

وزارت خارجه سوئد همچنین از طریق سفارت این کشور در تل آویو نامه ای را برای وزارت خارجه اسرائیل ارسال و در آن نوشت: آنچه در روزنامه " آفتون بلادت" نوشته شده بسیار وحشتناک است اما دولت سوئد پایبند به آزادی مطبوعات است.

اما "جن هلین"، سردبیر روزنامه " آفتون بلادت" گفت: از این که می بینم اسرائیل با ادعاهای بی پایه و اساس، تبلیغات مضحک و با اشاره به "یهودی ستیزی" قصد دارد صورت مسئله را پاک کند، متاسف هستم. این مقاله به هیچ وجه ضد یهودی نیست و تنها از اعمال نظامیان اسرائیلی پرده بر می دارد.

"دونالد بوستروم" یک گزارشگر آزاد سوئدی بر این باور است که مقام های رژیم اسرائیل به سبب این اتهام باید در دادگاه جنایات جنگی پاسخگو باشند.

وی تاکید کرد که دادگاه جنایات بین المللی سازمان ملل احتمالاً به این مسئله رسیدگی خواهد کرد.