قهرمانان مرحله دوم رقابتهای لیگ پینت بال باشگاههای کشور مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مرحله از رقابتها در دسته اول(برتر) 8 تیم روزهای پنجشنبه و جمعه در ورزشگاه انقلاب کرج با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت تیم داتیس تهران با غلبه بر حریفان خود به عنوان قهرمانی دست یافت.

تیم های آریانا و اسطوره پارس یک نیز به عنوان های دوم و سوم این مرحله از رقابتهای لیگ پینت بال دست یافتند. داتیس شمیرانات ، سوات ، ستاره پارسی ، تایگرز و گیو نیز عناوین چهارم تا هشتم مرحله دوم را از آن خود کردند.

اما در رقابتهای دسته اول لیگ پینت بال باشگاههای کشور که با حضور9 تیم برگزار شد، تیم سورن عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد و تیم های تورنادو و اسطوره پارس 2 عناوین دوم و سوم را از آن خود کردند.

تیم های استاتیرا ، پروشات ، گارد ، پارسیس ، ژوبین و آتلانتیس نیز عناوین بعدی مرحله دوم لیگ دسته اول را به خود اختصاص دادند.

لیگ پینت بال باشگاههای کشور در چهار مرحله برگزار می شود که نخستین مرحله آن در ساری برگزار شده بود و قرار است، مرحله سوم این دوره از مسابقات روزهای 20 تا 22 آبانماه سالجاری به میزبانی تهران برگزار شود. زمان و مکان برگزاری مرحله چهارم نیز هنوز مشخص نشده است.